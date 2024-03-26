РФ вдарила по житловій забудові: мер Харкова розповів про приліт у місті

Вибух прогримів у Шевченківському районі Харкова, під удар потрапила житлова забудова, повідомляє Ігор Терехов.

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РФ завдала удару по Харкову / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DSNSKHARKIV

Прикордонний із країною-агресором РФ Харків знову зазнав обстрілу російських окупантів у вівторок вранці, 26 березня.

У Харкові вранці 26 березня раптово пролунали вибухи. Про це в Telegram написав мер міста Ігор Терехов.

За його даними, вибух прогримів у Шевченківському районі Харкова. При цьому під удар потрапила житлова забудова.

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"Попередньо "приліт" у Шевченківському районі міста. Подробиці з'ясовуємо. Попередньо удар припав на район житлової забудови Харкова. Інформація про постраждалих і можливі руйнування - уточнюється", - написав Терехов.

Інформацію про удар РФ по цивільній інфраструктурі Харкова підтвердив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання в Шевченківському районі. Інформація про постраждалих у цю хвилину не надходила. Огляд місця профільними службами триває", - написав він.

Подробиці удару РФ по Харкову

Пізніше Терехов уточнив, що на щастя обійшлося без жертв і постраждалих.

"Постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, яка розташована поруч, вилетіло скло. Поранених і загиблих, на щастя, немає", - написав мер міста.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, вночі в Харкові прогримів вибух, місто атакували "Шахеди". За попередньою інформацією, сили ППО збили щонайменше вісім ворожих безпілотників над Харківщиною.

Раніше російські окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині прикордонного населеного пункту Харківської області.

Унаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

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