РФ атакувала Харків 'Шахедами', є 'приліт': що відомо

Дрон ударив по об'єкту цивільної інфраструктури в Харкові. Пошкоджено будинки.

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РФ атакувала дронами Харків / Колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Сили оборони Півдня

У ніч на 11 березня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Один із дронів-камікадзе вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"По Харкову знову б'ють "Шахедами". У районі щільної житлової забудови "приліт" по об'єкту цивільної інфраструктури", - написав він у Telegram.

За словами Терехова, обійшлося без жертв.

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"Сам об'єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч", - додав мер міста.

На місці ворожої атаки працюють усі відповідні служби.

Пізніше голова Харківської ОВ Олег Синєгубов уточнив, що близько першої години ночі ворог обстріляв Харків безпілотниками типу "Шахед".

"В результаті ворожих обстрілів отримали пошкодження 2 багатоквартирні будинки, будівля готелю, об'єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджено 2 приватні автомобілі", - написав він у Telegram.

Обійшлося без постраждалих, додав Синєгубов.

Наслідки нічного обстрілу Харківщини / Фото: t.me/synegubov

Наслідки нічного обстрілу Харківщини / Фото: t.me/synegubov

Зазначимо, минулої ночі повітряну тривогу було оголошено в кількох областях України, зокрема й на Харківщині. Також стало відомо про рух "Шахедів" у бік Харкова.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російська окупаційна армія змінила тактику ударів по Харкову.

За його словами, останні два місяці окупанти все частіше обстрілюють цивільне населення за допомогою безпілотників і ракет С-300.

Терехов зазначив, що російський президент-диктатор Володимир Путін досі мріє про захоплення Харкова.

Тим часом полковник запасу ЗСУ Роман Світан наголосив: щоб спробувати захопити Харків або Київ, росіянам необхідно зібрати ударне угруповання чисельністю в 500 тисяч солдатів.

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