Уночі в Харкові прогримів вибух, місто атакували "Шахеди": що відомо

У ніч на 26 березня в Харкові прогримів вибух - місто атакували дрони "Шахед". Був "приліт". Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Приліт" одного з безпілотників у землю біля нежитлової будівлі, - написав він у Telegram.
За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. У будівлі поруч із воронкою від вибуху вибито скло.
Як повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов, триває огляд місць влучень ворожих безпілотників у Харкові.
"Зафіксовано одне влучання в землю. На цю хвилину - без постраждалих. Дякую силам ППО за роботу", - написав він у Telegram.
Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією, сили ППО збили щонайменше вісім ворожих безпілотників над Харківщиною.
Як писав Главред, у ніч на 25 березня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження енергетичної інфраструктури. В Одесі та районі застосовувалися екстрені відключення світла.
Перед атакою дронами окупанти випустили по Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31П.
Нагадаємо, вночі 18 березня російські окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині прикордонного населеного пункту Харківської області.
Унаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.
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