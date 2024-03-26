Уночі в Харкові прогримів вибух, місто атакували "Шахеди": що відомо

За попередньою інформацією, сили ППО збили щонайменше вісім ворожих безпілотників над Харківщиною.

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Сили ППО збили 8 "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Сили оборони Півдня

У ніч на 26 березня в Харкові прогримів вибух - місто атакували дрони "Шахед". Був "приліт". Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Приліт" одного з безпілотників у землю біля нежитлової будівлі, - написав він у Telegram.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. У будівлі поруч із воронкою від вибуху вибито скло.

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Як повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов, триває огляд місць влучень ворожих безпілотників у Харкові.

"Зафіксовано одне влучання в землю. На цю хвилину - без постраждалих. Дякую силам ППО за роботу", - написав він у Telegram.

Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією, сили ППО збили щонайменше вісім ворожих безпілотників над Харківщиною.

Як писав Главред, у ніч на 25 березня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження енергетичної інфраструктури. В Одесі та районі застосовувалися екстрені відключення світла.

Перед атакою дронами окупанти випустили по Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Нагадаємо, вночі 18 березня російські окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині прикордонного населеного пункту Харківської області.

Унаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

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