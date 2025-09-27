Є приліт по критичній інфраструктурі: РФ вдарила по кількох областях України

У кількох областях є руйнування і постраждалі через атаку російських окупантів.

РФ вдарила по Україні, є приліт по критичній інфраструктурі

На Вінниччині внаслідок удару є влучання в критичну інфраструктуру і пошкоджений будинок

На Дніпропетровщині виникли пожежі, постраждала 39-річна жінка

Країна-агресорка Росія в ніч на суботу, 27 вересня, знову атакувала Україну. Під удар потрапили кілька областей.

На Вінниччині внаслідок нічної атаки є влучання в критичну інфраструктуру, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Також пошкоджено житловий будинок – скління вікон, дах. За останніми даними, постраждалих немає.

"Станом на 6:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено. Без електропостачання залишається один житловий будинок. Над його відновленням працюють відповідні служби. Всього до ліквідації наслідків залучено 48 осіб особового складу та 13 одиниць техніки", – йдеться у повідомленні.

Удар по Дніпропетровській області

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, окупанти вночі вдарили по Дніпропетровщині.

У Покровській громаді Синельниківського району вночі через влучання БпЛА постраждала 39-річна жінка. Виникло декілька пожеж. Були пошкоджені приватні будинки, один з яких зайнявся. Горіли також господарська споруда, літня кухня, гаражі, автівки. Потрощені також адмінбудівля, музей, магазин.

"По райцентру і Покровській громаді Нікопольщини ввечері противник поцілив FPV-дронами. Є пошкодження на території промислового підприємства. Палала суха трава. За уточненою інформацією, через артобстріл Нікополя, який стався вчора надвечір, потрощені чотири приватні оселі та знищена господарська споруда. Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 7 безпілотників, повідомили в ПвК", – розповів Лисак.

Також раніше повідомлялося, що окупанти вночі вдарили по Запоріжжю – стали відомі наслідки. По місту було завдано щонайменше два удари. Був зруйнований магазин і тисячі людей опинилися без світла.

