РФ вдарила по вокзалу в Херсоні, рух поїздів обмежений: деталі

Також окупанти обстріляли населені пункти Херсонщини – загинула жінка, ще двоє людей у лікарні.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-vokzalu-v-hersone-dvizhenie-poezdov-ogranicheno-detali-10563479.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по вокзалу в Херсоні, рух поїздів обмежений/ колаж: Главред, фото ілюстративне: міноборони РФ, ДСНС України

Російські окупанти вранці у середу, 8 травня, завдали удару по цивільній залізничній інфраструктурі в Херсоні. Внаслідок атаки були пошкоджені колії та вокзал міста.

Про це повідомили в Укрзалізниці. Після атаки був тимчасово обмежений рух потяга №121/122 Київ – Херсон – Київ.

"Укрзалізниця знову під прицілом ворога! Зранку, 8 травня, країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру в Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста.Наразі рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везуть автобусами. Нарази всі 99 пасажирів у безпеці", – йдеться у повідомленні. відео дня

У компанії повідомили, що решта поїздів Укрзалізниці продовжують рух за графіком.

Через атаку Херсон частково без світла

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджено критичну інфраструктуру. Через ворожі удари місто частково залишилося без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Також ворог атакував залізничну інфраструктуру, пошкоджено колії. Тому рух потягу №121/122 Київ-Херсон-Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Для пасажирів, які прямували до Херсона або у зворотному напрямку, організовано підвезення автобусами", – зазначив очільник ОВА.

Обстріл окупантами вокзалу та колії у Херсоні/ Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Внаслідок обстрілу Херсонщини загинула жінка

Також російські загарбники у ніч на 8 травня обстріляли Білозерку у Херсонські області. Внаслідок цього у своєму будинку загинула жінка 1959 року народження, ще двоє людей отримали поранення і перебувають у лікарні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Цієї ночі російські війська обстріляли Білозерку. Окупанти знову крили вогнем оселі місцевих жителів. Внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей – поранені. У важкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя та руки. Також нині у медзакладі перебуває 65-річна потерпіла, в якої діагностували контузію та вибухову травму. Стан жінки оцінюють як середньої тяжкості", – розповів голова ОВА.

Хто такий Олександр Прокудін? Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

Удар ракетами і дронами по Україні 8 травня – що відомо

У ніч на середу, 8 травня, країна-агресорка РФ вдарила по Києву крилатими ракетами. На Київщині внаслідок ворожої атаки загорівся об'єкт цивільної інфраструктури.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували ракетами об'єкти енергетики в 6 областях. Під удар потрапили об'єкти генерації в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Після цього стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Україні 8 травня були пошкоджені об'єкти інфраструктури, постраждали люди. Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину травми отримала дитина восьми років.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстоку атаку. Він зазначив, що Росія запустила 50 ракет по 7 областях України. Російська армія жорстоко атакувала Україну в День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У Повітряних силах розповіли, скільки вдалося збити ворожих повітряних цілей. РФ запустила по Україні 76 ракет і дронів. У результаті протиповітряного бою захисники українського неба знищили 59 повітряних цілей.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред