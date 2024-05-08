Росія запустила 50 ракет по 7 областях України: Зеленський відреагував на жорстоку атаку

Російська армія жорстоко атакувала Україну в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Росія атакувала енергетику України / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 8 травня, президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстоку атаку країни-агресорки Росії по критичній інфраструктурі та мирному населенню України.

"Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", - заявив Зеленський у своєму Telegram.

Ракетна атака по енергетиці України

Російські війська обстріляли три українські теплоелектростанції. Обладнання станцій було пошкоджене.

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"Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

У ДТЕК заявили, що це вже п'ятий масовий обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК під час масштабних обстрілів 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. Внаслідок атак було поранено 51 працівника, три енергетики загинули.

Ракетний удар 8 травня по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 8 травня росіяни масштабно атакували Україну ракетами. після 3 години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. Повідомлялося про запуск "Кинжалів" у бік Київської області. Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві.

РФ вдарила по Києву крилатими ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували ракетами об'єкти енергетики в 6 областях. Під удар потрапили об'єкти генерації в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

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