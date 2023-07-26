Ракетний удар по Україні 26 липня: окупанти били по Хмельниччині - Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що метою масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

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Юрій Ігнат стверджує, що ракети ворогів мали намір вдарити по місту Старокостянтинів / колаж Главред, фото УНІАН

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат розповів, що основною метою масованого російського ракетного удару 26 липня було місто Старокостянтинів (Хмельницька область). Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону.

Гнат також повідомив, що в повітряному просторі РФ був зафіксований літак окупантів "Міг-31", який імовірно випустив ракети "Кинджал". Найбільше ракет окупанти випустили зі стратегічної авіації з боку Каспійського моря.

Гнат зазначив, що 26 липня російські ракети постійно маневрували і "врешті-решт були направлені в Хмельницьку область, район Старокостянтинова". І ціллю цілком міг бути військовий аеродром.

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"Велася активна робота ППО. І винищувачі, і ЗРК працювали. Була інформація про збиття ракет на Київщині, Дніпрі та Харківщині", — сказав Ігнат.

Речник ПС ЗСУ ще раз нагадав, що основною метою окупантів є військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Ракетна атака російських окупантів по Україні 26 липня

Вдень 26 липня у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.

Приблизно в цей же час з аеродрому "Оленья" піднялися 12 Ту-95МС. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Також повідомлялося, що російські окупанти атакували Україну з Чорного моря - ймовірно, з російського підводного човна.

У повітряний простір ракети тоді увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс за маршрутом прямування.

Всі ворожі цілі - обидва "Калібри" - були збиті над Вінницькою областю.

У Хмельницькій та Львівській областях близько 19:20 прогриміли вибухи. Місцева влада інформує громадян про роботу ППО.

Повідомляли також про вибухи в Житомирській області.

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