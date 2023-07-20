"Ракети держави-зла не сильніші за нашу волю": Зеленський - про нічний обстріл

Президент України прокоментував нічний ракетний удар по Одесі та Миколаєву, де внаслідок обстрілу постраждали та загинули люди.

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Зеленський прокоментував ракетний обстріл України / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Російські окупанти вночі 20 липня атакували Одесу та Миколаїв. Російські ракети вбили та поранили людей. Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку та назвав Росію державою-злом. Про це йдеться у його Telegram-каналі.

"Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким! Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти", - написав Зеленський.

Він додав, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла". Він також подякував всім, хто причетний до захисту та відновлення держави.

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"Я дякую всім, хто захищає наші міста, наших людей, наше небо! Дякую всім нашим воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам... усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору! Дякую працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру! Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя", - написав Зеленський.

Ракетний удар по Україні 20 липня

Зранку 20 липня стало відомо про те, що РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. Внаслідок російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування.

Згодом у Миколаєві пролунали потужні вибухи. По одній з адрес утворилася величезна воронка біля триповерхового житлового будинку. Пожежа дуже серйозна, навколо багато пошкоджених будинків.

Під час масовано атаки по Україні на четвер, 20 липня, додався ще один тип ракет. Тепер росіяни використовують комбіновані атаки. Новий тип ракет - це фактично той самий "Калібр", тільки він запускається із наземної пускової установки, повідомив Ігнат.

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