РФ атакувала Україну Кинжалами та Калібрами: у низці областей прогриміли вибухи

Російські окупанти ввечері 5 серпня випустили ракети. У всій Україні оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ підтвердили ракетну загрозу.
Ракети були запущені із Чорного моря. Судячи з усього, це були Калібри.
"Група крилатих ракет рухаються в напрямку Кіровоградської області", - йдеться в повідомленні.
Під час тривоги у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. У Запорізькій ОВА підтвердили, що РФ атакувала місто ракетами.
Політичний експерт Андрій Смолій заявив, що РФ випустила по Україні мінімум 4 ракети. Вони весь час маневрують.
"Спочатку ракети йшли на Вінницю, потім на Черкащину, тепер на Київ", - написав Смолій.
Також у Мережі почали повідомляти про те, що в областях працює ППО. Варто нагадати, що фотографувати, знімати на відео і публікувати роботу ППО заборонено.
У Повітряних силах підтвердили, що російські ракети змінили напрямок у бік Києва.
Пізніше у Повітряних силах додали, що ракети знову змінили траєкторію та полетіли на Вінницю. Окупанти можуть знову націлити свої ракети на Старокостянтинів в Хмельницькій області.
Російські окупанти пізніше запустили ракети типу "Кинжал", які складно збити ППО. Пуск стався із району російського Тамбова.
У Повітряних силах заявили, що Кинджали летіли у бік Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Полтавської областей. У Мережі повідомили про те, що у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи. За попередніми даними, там працює ППО. Вибухи підтвердили у Хмельницькій ОВА та закликали залишатися в укритті.
У Повітряних силах додали, що нова партія ракет вилетіла з Білорусі.
У Мережі повідомили, що внаслідок вибухів у Старокостянтинові в одному з районів міста в будинках вилетіли вікна.
Ракетний удар РФ по Кривому Розі
31 липня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Одна ракета влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 до 9 поверху житлового будинку.
Жителі, яким вдалося дивом вижити після удару, згадували, як відчули вибухову хвилю і як їх відкинуло в інші кімнати.
На черговий російський терор відреагував і президент Володимир Зеленський, висловивши співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.
Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, станом на 19: 00 пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. В результаті російського ракетного удару загинули шестеро людей, 75 отримали поранення.
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