РФ атакувала Україну Кинжалами та Калібрами: у низці областей прогриміли вибухи

По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Окупанти запустили ракети з Криму.

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РФ атакувала Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ , ua.depositphotos.com

Російські окупанти ввечері 5 серпня випустили ракети. У всій Україні оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ підтвердили ракетну загрозу.

Ракети були запущені із Чорного моря. Судячи з усього, це були Калібри.

"Група крилатих ракет рухаються в напрямку Кіровоградської області", - йдеться в повідомленні.

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РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

Під час тривоги у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. У Запорізькій ОВА підтвердили, що РФ атакувала місто ракетами.

У Запоріжжі пролунали вибухи / фото: скріншот

Політичний експерт Андрій Смолій заявив, що РФ випустила по Україні мінімум 4 ракети. Вони весь час маневрують.

"Спочатку ракети йшли на Вінницю, потім на Черкащину, тепер на Київ", - написав Смолій.

РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

Також у Мережі почали повідомляти про те, що в областях працює ППО. Варто нагадати, що фотографувати, знімати на відео і публікувати роботу ППО заборонено.

У Повітряних силах підтвердили, що російські ракети змінили напрямок у бік Києва.

РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

Пізніше у Повітряних силах додали, що ракети знову змінили траєкторію та полетіли на Вінницю. Окупанти можуть знову націлити свої ракети на Старокостянтинів в Хмельницькій області.

РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

Російські окупанти пізніше запустили ракети типу "Кинжал", які складно збити ППО. Пуск стався із району російського Тамбова.

РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

У Повітряних силах заявили, що Кинджали летіли у бік Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Полтавської областей. У Мережі повідомили про те, що у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи. За попередніми даними, там працює ППО. Вибухи підтвердили у Хмельницькій ОВА та закликали залишатися в укритті.

РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

У Повітряних силах додали, що нова партія ракет вилетіла з Білорусі.

У Мережі повідомили, що внаслідок вибухів у Старокостянтинові в одному з районів міста в будинках вилетіли вікна.

Ракетний удар РФ по Кривому Розі

31 липня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Одна ракета влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 до 9 поверху житлового будинку.

Жителі, яким вдалося дивом вижити після удару, згадували, як відчули вибухову хвилю і як їх відкинуло в інші кімнати.

На черговий російський терор відреагував і президент Володимир Зеленський, висловивши співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, станом на 19: 00 пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. В результаті російського ракетного удару загинули шестеро людей, 75 отримали поранення.

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