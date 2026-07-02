Масований удар РФ по Києву: кількість жертв постійно зростає - свіжі дані

Атака окупантів по столиці спричинила тяжкі наслідки. Зруйновано будинки. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

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​Удар РФ по Києву - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС ​

Коротко:

Війська РФ здійснили масований нічний обстріл Києва

Серйозні руйнування зафіксовано в житловому секторі міста

Екстрені служби продовжують оновлювати дані про жертви

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Кількість жертв і постраждалих зростає. Влада столиці оновлює дані.

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09:37 У лікарнях столиці перебувають троє дітей, які постраждали внаслідок удару РФ. Це пʼятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики. Також госпіталізовано 16-річну дівчину.

За словам мера Кличка, медпрацівники надають всю необхідну допомогу всім постраждалим.

08:57 У столиці 86 осіб постраждали внаслідок нічної атаки ворога. 70 із них госпіталізували.

Наразі відомо про 13 загиблих, повідомив мер Кличко.

За його словами, у пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція.

08:44 Згідно з даними ДСНС, у Києві 13 людей загинули, ще понад 30 - постраждали. Врятувати вдалося 34 людини.

На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.

За двома адресами психологи ДСНС надали допомогу понад 50 мешканцям пошкоджених будинків.

До ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.

08:04 У столиці підтверджено дані про 11 загиблих та понад 30 поранених.

"На жаль, кількість потерпілих зростатиме. Люди продовжують звертатися за допомогою", - повідомив глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, на місцях "прильотів" в результаті нічної російської атаки працюють екстрені служби.

Місця "прильотів" під охороною поліції / t.me/Klymenko_MVS

У Дарницькому районі знищено частину дев'ятиповерхівки. ДСНС працює над порятунком людей з-під завалів.

"На цій локації вдалося врятувати 17 людей, 7 з них - деблоковані зі смертельної пастки. На жаль, одна людина загинула. Є інформація про зниклих - шукаємо. Пошуково-рятувальна операція триває", - зазначив Клименко.

Пошуково-рятувальна операція триває / Фото: t.me/Klymenko_MVS

Він додав, що місце проведення робіт та пошкоджені будинки – під охороною поліції.

"Прохання з розумінням поставитися до встановлених обмежень. У розгорнутих оперштабах слідчі поліції приймають заяви від потерпілих", - написав міністр внутрішніх справ.

Усього по Києву вражено внаслідок російських обстрілів понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

07:30 За наявною інформацією, вже підтверджено 56 постраждалих, в тому числі 2 дитини.

Дивіться відео - Кадри "прильоту" біля станції метро у столиці:

Станом на 07:00 внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.

"Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих", - повідомили у КМВА.

Зараз служби працюють над розгортанням штабів поруч з ключовими постраждалими локаціями.

Відомо про 9 підтверджених загиблих, перевіряється інформація ще щодо кількох осіб, але роботи на місцях тривають. Також підтверджено 34 поранених, зокрема, поранена щонайменше 1 дитина.

Щирі співчуття рідним кожного та кожної, чиї життя забрала росія.

Окупанти застосували для удару по Україні понад 50 ракет та понад 70 реактивних БПЛА.

Монітори опублікували карту, на якій видно приблизний маршрут БПЛА та ракет під час сьогоднішньої атаки.

Кара руху дронів та ракет / t.me/mon1tor_ua

06:56 Мер Кличко повідомляє про 10 загиблих у столиці.

06:53 Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 8 осіб, ще 21 людина постраждала, повідомили у ДСНС.

Ліквідація наслідків ударів триває, на місцях працюють 570 рятувальників і понад 125 одиниць техніки.

Станом на 06:18 кількістьжертв російського удару зросла до 8.

Є дуже серйозні руйнування та значна кількість постраждалих, зокрема дітей, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Ситуація дуже динамічна", - підкреслив він.

О 06:17 мер Києва Кличко повідомляв про п’ятьох загиблих. 34 людини постраждали. 32 з них медики госпіталізували. Двом надали допомогу на місці.

05:54 - За даними ДСНС, у Києві внаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня двоє людей загинули, ще 12 - постраждали, 16 осіб вдалося врятувати

Виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у кількох районах міста.

Дарницький район: часткові руйнування житлових 5-поверхівок, 9-поверхівок, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

У мережі з’явилися кадри наслідків удару. Від вибуху між будинками утворилася величезна воронка.

Одна з дев'ятиповерхівок зруйнована, ще кілька будинків охоплені вогнем. На місці працюють рятувальники.

Співробітники ДСНС знайшли собаку. Що сталося з її господарями - поки що невідомо.

Дивіться відео - Наслідки атаки РФ на Київ:

Шевченківський район: сталася пожежа на загальному даху 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксовано руйнування 5-поверхового будинку, загоряння в житловому 5-поверховому будинку на площі 300 кв. м, а також у 3-поверховій нежитловій будівлі.

Голосіївський район: пожежа на технічному поверсі 16-поверхового будинку.

Печерський район: руйнування житлового 9-поверхового будинку, а також пожежа в межах 1-го та 2-го поверхів на площі 200 кв. м. Вдалося врятувати людину.

Оболонський район: пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли потерпілого: йому рятувальники надають першу медичну допомогу.

Святошинський район: пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

Деснянський район: пошкоджено житловий 9-поверховий будинок.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Українців попереджали про масований удар

Моніторингові канали повідомляли про ознаки підготовки Росії до масштабної комбінованої атаки. За їхніми даними, супротивник може задіяти стратегічну авіацію, кораблі-носії крилатих ракет, балістичне озброєння та значну кількість ударних безпілотників.

Як писав Главред, у ніч на 2 липня було зафіксовано активність стратегічної авіації РФ.

Експерт з питань безпеки, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що Росія суттєво змінила підхід до підготовки ракетних ударів, поєднуючи військові дії з інформаційно-психологічним впливом.

Підготовчі етапи до ракетної атаки зазвичай можуть тривати 48–72 години, після чого іноді фіксується скасування повітряної тривоги. Водночас подібні цикли можуть повторюватися кілька разів, формуючи у населення ефект постійного очікування небезпеки.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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