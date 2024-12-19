'Просто відморозок': Зеленський різко відповів на ідею Путіна про дуель з 'Орешником'

Президент Зеленський назвав Путіна "відморозком" через цинічну пропозицію дуелі "Орешника" і ППО.

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Зеленський назвав Путіна "відморозком" через цинічну пропозицію "технологічної дуелі" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео, ТАСС

Коротко:

Зеленський назвав Путіна "відморозком" після його пропозиції щодо "технологічної дуелі" з ракетою "Орешник"

Україні необхідні 19 додаткових систем ППО для захисту енергетики

Російський диктатор Володимир Путін не є адекватною людиною, а "відморозком". Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи цинічну ідею лідера РФ про "дуель" з балістичною ракетою середньої дальності "Орешник".

"Бачите, з ким ми маємо справу. Сьогодні "товариш із Кремля" сказав, що Росія пропонує "технологічну дуель". Так, сьогодні вже є відео, можете подивитись. Путін запропонував "технологічну дуель". Путін каже: "Ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву "Орешніком" — цією новою ракетою, а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. І подивимось, що буде. І ви вважаєте, що це адекватна людина? ", - сказав глава держави на пресконференції у Брюсселі.

відео дня

Ракетний комплекс "Кедр",.який може бути "Орешником" / Інфографіка: Главред

Потреба в ППО

Крім цього, Зеленський заявив, що для забезпечення надійного захисту критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури Україні необхідно отримати додаткові системи протиповітряної оборони. Однак, за його словами, йдеться не про системи Patriot.

Президент наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по розподільчих підстанціях атомної генерації, яких в Україні більше двадцяти. Тому для захисту Україні потрібно 19 додаткових систем ППО.

"Тому це термінове питання. Є просування в цьому напрямку, вже підтверджено кілька систем, ми будемо їх отримувати. Є і канадська допомога, є і німецька допомога. Буде надходити. Є усі системи у нас? Недостатньо? Так, це факт", - додав Зеленський.

Удар РФ ракетою "Орешник" по Україні - останні новини

Нагадаємо, лідер РФ Володимир Путін запропонував "технологічний експеримент", викликавши Захід на "високотехнологічну дуель". Він цинічно запропонував вибрати об'єкт у Києві для удару ракетою "Орешник", аби перевірити, чи зможуть системи ППО та ПРО України і Заходу її перехопити.

Також Путін стверджує, що шансів збити ракету немає, оскільки її дальність досягає 5,5 тисячі км, а наявні системи ПРО в Румунії та Польщі не можуть її дістати.

Як раніше повідомляв Главред, Путін анонсував, що серійний випуск нових ракет "Орешник" почнеться найближчим часом. Він назвав ці ракети "новітньою потужною зброєю" Росії, що виробляється для захисту безпеки РФ і її союзників.

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