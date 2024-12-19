Зеленський жорстко відповів Путіну на дуель з 'Орешником': Мережа вибухнула мемами

Соцмережі вибухнули мемами після того, як Зеленський нецензурно відповів Путіну на ідею "дуелі" з "Орешником".

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Путін хоче "дуелі" з Україною – Зеленський і Єрмак влаштували розгромну критику / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Коротко:

Зеленський нецензурно висловився про Путіна, який пропонує "дуель" з "Орєшніком"

Керівник ОП назвав Путіна "старим, божевільним кретином"

Користувачі соцмереж запустили флешмоб та створюють меми про Путіна

Російський диктатор заявив, що Росія готова завдати удару по Києву "Орешником" і запропонував Україні "помірятися" системами протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський емоційно відповів на пропозицію кремлівського лідера щодо так званої "технологічної дуелі".

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… Дурень (неценз., - Главред)", - так Зеленський прокоментував заяву Путіна про "дуель" з ракетою "Орешник" у соцмережі X. відео дня

До різкої критики приєднався й керівник Офісу президента Андрій Єрмак. У своєму Telegram-каналі він прокоментував виступ Путіна, де той постійно затинався і ледь вимовив "возросли налоги".

"Старий, божевільний кретин", - написав Єрмак.

Зеленський різко відреагував на ідею Путіна з "Орешником" / Фото: скріншот

Хвиля мемів у Мережі

Заяви президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в яких вони різко висловилися про російського диктатора Володимира Путіна, спричинили справжній інформаційний вибух у соціальних мережах. Українці засуджують дії та риторику Кремля і водночас не втратили можливості продемонструвати своє почуття гумору.

Особливий резонанс викликала фраза Зеленського, де він нецензурно назвав Путіна. Це висловлювання об’єднало користувачів соцмереж у спільному флешмобі з відповідним хештегом.

У Twitter (тепер соцмережа X) та інших платформах почали з’являтися меми, які висміюють абсурдні заяви російського диктатора про "технологічну дуель". Деякі користувачі порівнюють Путіна з персонажами з анекдотів, інші створюють комічні ілюстрації, натякаючи на його відірваність від реальності.

Заява Путіна про "технологічну дуель" - що відомо

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін виступив із пропозицією провести "технологічний експеримент", викликавши Захід на "високотехнологічну дуель". Лідер РФ стверджує, що шансів збити ракету "Орешник" немає, оскільки її дальність досягає 5,5 тисячі км, а наявні системи ПРО в Румунії та Польщі не можуть її дістати.

Тому він цинічно запропонував вдарити "Орешником" по Україні, щоб перевірити, чи здатні системи ППО та ПРО України та її західних партнерів перехопити таку ракету.

На пресконференції у Брюсселі президент України Володимир Зеленський назвав Путіна "відморозком" через його ідею про "технологічну дуель" із запуском ракети "Орешник" по Києву. Зеленський наголосив, що подібні заяви свідчать про неадекватність кремлівського лідера.

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