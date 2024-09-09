РФ вдарила по Харкову КАБами: є "прильоти", спалахнула пожежа

Унаслідок влучання КАБа по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки.

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Окупанти вдарили по Харкову КАБами / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/ihor_terekhov

У ніч на 9 вересня російські окупанти вдарили по Харкову кількома керованими авіабомбами. Унаслідок "прильотів" пошкоджено приватні житлові будинки.

Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, на місці одного з прильотів пожежа.

Унаслідок влучання КАБа по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки. Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання.

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За попередньою інформацією, жертв немає.

О 06:43 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окрім Київського району влучання зафіксували в Малоданилівській громаді.

Пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждалих немає.

Удари РФ по Харкову

У суботу, 7 серпня, російські окупанти обстріляли Харків. У місті прогриміло кілька вибухів. Постраждало садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар - у Малій Данилівці в приватний сектор.

Потужні вибухи прогриміли в Харкові і вдень у понеділок, 2 вересня. Місцева влада закликала городян до обережності.

Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

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