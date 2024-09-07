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У Києві гриміли вибухи після атаки дронів: уламки БПЛА впали в центрі міста

Олексій Тесля
7 вересня 2024, 07:04
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Ударні дрони заходили на Київ з боку Яготинського та Переяславського районів.
Дрон, мобільна група ППО
У Києві прогриміли вибухи після атаки безпілотників / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

У ніч на суботу, 7 вересня, у Києві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги і попередження про атаку ударних безпілотників армії РФ.

Про роботу в Києві сил протиповітряної оборони повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Раніше в Командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про те, що дрони заходять з боку Яготинського та Переяславського районів.

відео дня

Унаслідок атаки російських ударних БпЛА в кількох районах Києва було зафіксовано падіння уламків.

Як повідомив начальник КГВА Сергій Попко, у Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали у дворі житлового будинку. На місце виїхали оперативні підрозділи.

У цьому ж районі сталося загоряння на відкритій території. Працювали сили ДСНС. Жертв і руйнувань немає.

При цьому інформація про падіння уламків російських ударних БпЛА на території Дніпровського району не підтвердилася.

Подробиці атаки дронів на Київ

Попко уточнив, що до Києва ворожі дрони дісталися близько третьої години ночі: "Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин. Але за цей час над Києвом голосно працювала протиповітряна оборона".

За його даними, всі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені і жоден із БПЛА противника не досяг своєї мети.

"Унаслідок атаки російських ударних дронів у Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2 (надалі ліквідовано)", - пише голова КМВА.

Попередньо в місті без постраждалих і руйнувань. Дані оперативного зведення оновлюються, резюмував Попко.

Хто такий Сергій Попко?

Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

Удари РФ по Києву - останні новини за темою

Нагадаємо, вранці 5 вересня в Києві та околицях міста прогриміли вибухи. Перед цим було оголошено тривогу через загрозу ворожих дронів. У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил ППО.

Напередодні речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов попередив, що Київ є пріоритетною ціллю російських окупантів, тому не виключено нові удари РФ по столиці України.

Раніше стало відомо, що головними цілями масованої атаки на Київ 2 вересня, могли бути урядові будівлі, зокрема так званий центр прийняття рішення, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

У Києві гриміли вибухи після атаки дронів: уламки БПЛА впали в центрі міста
/ Инфографика: Главред

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