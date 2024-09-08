Прогриміло без повітряної тривоги: названо причину вибуху в Києві

Імовірно, під завалами все ще є люди. Рятувальники працюють на місці події.

https://glavred.net/ukraine/progrimilo-bez-ogoloshennya-povitryanoji-trivogi-nazvano-pohodzhennya-vibuhu-v-kiyevi-10595279.html Посилання скопійоване

Вибух у Києві 8 вересня - усі подробиці / Колаж Главреда. Фото: ДСНС

Вибух у Києві у неділю вранці, 8 вересня, що прогримів без оголошеної повітряної тривоги, не стосується "прильоту". Ідеться про вибух техногенного походження, стверджують у КМВА.

Столична влада підтвердила, що вибух стався на території автотранспортного підприємства — у будівлі площею 40 х 100 метрів.

Походження вибуху — техногенне, вибух газу.

відео дня

Внаслідок вибуху частково зруйнована двоповерхова будівля.

При цьому у КМВА услід за рятувальниками фактично спростували раніше опубліковану інформацію про третього загиблого. Вказується, що "достеменно" відомо про дві жертви. Під завалами можуть бути люди.

У коментарі ЗМІ представники рятувальної служби, яка працює на місці інциденту, не беруться коментувати причини вибуху — це встановлюватимуть правоохоронці.

Однак у ДСНС наголосили, що вибух стався без подальшого загоряння — рятувальників залучили, щоби розібрати завали.

Вибух у Києві - головне

У неділю вранці, 8 вересня, в Києві прогримів потужний вибух. У столиці в той час не оголошували повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що вибух побутового характеру стався на території автомобільного автотранспортного підприємства у Голосіївському районі Києва. ЗМІ стверджували, що вибухнув, імовірно, газовий балон.

ДСНС працюють на місці події. Відомо про двох загиблих. Водночас столична влада повідомляла про третю жертву.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред