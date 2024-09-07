У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили по цивільному об'єкту

У суботу ввечері, 7 вересня, у Полтаві пролунав вибух на фоні повітряної тривоги. Російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Вибух у Полтаві прогримів близько 22:30. На той час у місті була оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації. Також військові попередили про рух швидкісної цілі.
"Швидкісна ціль через Харківському область в напрямку Полтави", - наголосили ПС.
Згодом глава Полтавської ОВА повідомив, що ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді.
"Попередньо без жертв. До відбою залишайтеся в укриттях!" - закликав Пронін.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Нагадаємо, у ніч на 7 вересня в Києві пролунали вибухи через атаку ударних дронів РФ. В Печерському районі зафіксовано падіння уламків, які спричинили загоряння на відкритій території, але жертв і серйозних руйнувань не було.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Також вранці 6 вересня в Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи. Внаслідок російського удару у місті є жертви, постаждалі та руйнування.
Як повідомляв Главред, 7 серпня Харків зазнав обстрілу з боку російських окупантів. О 17:49 пролунав перший вибух, за ним повторний. Мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердили удари по Індустріальному і Салтівському районах міста.
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