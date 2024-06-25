РФ вдарила КАБами по житлових будинках Харкова, є 'прильоти' і руйнування

Удар ворога припав на житлову забудову одного з найбільших районів міста, повідомив Ігор Терехов.

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РФ вдарила по Харкову / Скриншот

Російські окупаційні війська завдали удару по Харкову у вівторок вранці, 25 червня, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, у результаті є прильоти. Про це мер Харкова написав у своєму Telegram.

"У Харкові прильоти. Будьте обережні", - написав Терехов у вівторок уранці.

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Пізніше він уточнив, що удар росіян припав на житлову забудову одного з найбільших районів міста.

"Попередньо без загиблих і постраждалих. Пошкоджено багатоквартирні будинки", - написав Терехов.

Зі свого боку, голова обласної військової ради Олег Синєгубов також повідомив про серію вибухів у Харкові.

Він уточнив, що РФ вдарила КАБами по цивільній інфраструктурі.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію і здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

/ Інфографіка: Главред

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