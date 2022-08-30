РФ вдарила з артилерії по центру Харкова: 5 людей загинули, 7 - поранено

Окупанти в черговий раз обстріляли Харків / Фото УНІАН

Росія вранці у вівторок, 30 серпня, обстріляла центральну частину Харкова з артилерії. Внаслідок атаки окупантів є загиблі та постраждалі.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, було зафіксовано вісім "прильотів".

"Досить великий квадрат. Поки знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло в ще одне місце відпочинку - вибито вікна в навколишніх будинках", - написав він.

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Терехов додав, що надходить інформація про приліт поруч з п'ятиповерховим житловим будинком, а також про влучання в один з дошкільних навчальних закладів в центрі міста.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова, щонайменше п'ять людей загинули, ще семеро - поранено.

"Є ймовірність нових прильотів. Залишайтеся в укриттях", - написав він у Telegram.

Відомо, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в житловому будинку. Кількість постраждалих, імовірно, збільшиться.

Як повідомляв Главред, вдень 29 серпня окупанти завдали потужного ракетного удар по Миколаєву.

Ворожа ракета, яка вдарила по парку в самому центрі міста, була наповнена залізом. Всього внаслідок масованого обстрілу міста поранення отримали 24 людини, дві людини загинули.

У ніч на 25 серпня у Миколаєві було чутно звуки вибухів. Перед цим у низці регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Ворог бив по місту із зенітно-ракетних комплексів С-300. За попередніми даними, війська РФ випустили по Миколаєву не менше 10 ракет. Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько 3-ї години ночі. Ракети по мирних жителях запускали з території тимчасово окупованої Херсонської області.

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