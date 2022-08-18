Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих сильно зросла

На зараз у Харкові загинули 17 людей, у тому числі хлопчик 2009 року, поранено 42 людини.
Кількість загиблих через ракетний удар по гуртожитку у Салтівському районі Харкова зросла до 17 осіб, у тому числі 13-річна дитина.
Як передає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ще 42 людини поранені.
"Протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки. На жаль, з-під завалів витягли тіла ще 7 загиблих", - розповів він.
Таким чином, за даними глави регіону, станом на зараз в Харкові загинули 17 осіб, у тому числі хлопчик 2009 року, поранено 42 людини.
До цього повідомлялося, що в результаті ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинули 12 осіб. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями.
Ракетні обстріли Харкова
Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. Було зруйновано гуртожиток. В результаті атаки 6 людей загинули і 16 постраждали.
Пізніше з'явилося відео зсередини будівлі відразу після обстрілу. На місце події першими прибули патрульні і одразу помчали рятувати людей. На кадрах видно напівзруйновану будівлю.
Рано вранці 18 серпня окупанти знову атакували Харків ракетами. На місцях прильотів спалахнули пожежі, щонайменше п'ятеро людей постраждали. Серед травмованих є дитина.
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