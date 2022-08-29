Мер Миколаєва показав наповнення ракети, якою обстрілювали центр міста

Обстріли Миколаєва-якими ракетами бив ворог / pixabay.com, УНІАН

Ворожа ракета, яка вдарила вдень в понеділок, 29 серпня, по парку в самому центрі Миколаєва, була наповнена залізом, йдеться в повідомленні мера міста Олександра Сенкевича в Telegram.

"Ось таким залізом була наповнена ракета, яка сьогодні потрапила в парк в центрі міста. На щастя, поруч не було людей, тому тут обійшлося без жертв", - написав він і додав фото.

Місцевий чиновник зазначив, що всього в результаті масованого обстрілу міста поранення отримали 24 людини, дві особи загинули.

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Обстріли Миколаєва 29 серпня

Нагадавши, вдень у Миколаєві знову пролунали потужні вибухи. Жителів закликали пройти до укриттів.

Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 особи загинули і 5 отримали поранення.

Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про попадання в житлові будинки та навчальні заклади. У місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.

Під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали та розчищати вулиці. Також з'явилося відео з місця обстрілу Миколаєва. Станом на 18: 49 в Миколаївській області знову звучить тривога.

Зазначимо, в ніч на 25 серпня у Миколаєві було чутно звуки вибухів. Перед цим у ряді регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Ворог бив по місту із зенітно-ракетних комплексів з-300. За попередніми даними війська РФ випустили по Миколаєву не менше 10 ракет. Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько 3 години ночі. Ракети по мирних жителях запускали з території тимчасово окупованої Херсонської області.

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