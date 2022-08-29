Мер Миколаєва показав наповнення ракети, якою обстрілювали центр міста

У результаті масованого обстрілу міста поранення отримали 24 особи, а дві людини загинули.
Ворожа ракета, яка вдарила вдень в понеділок, 29 серпня, по парку в самому центрі Миколаєва, була наповнена залізом, йдеться в повідомленні мера міста Олександра Сенкевича в Telegram.
"Ось таким залізом була наповнена ракета, яка сьогодні потрапила в парк в центрі міста. На щастя, поруч не було людей, тому тут обійшлося без жертв", - написав він і додав фото.
Місцевий чиновник зазначив, що всього в результаті масованого обстрілу міста поранення отримали 24 людини, дві особи загинули.
Обстріли Миколаєва 29 серпня
Нагадавши, вдень у Миколаєві знову пролунали потужні вибухи. Жителів закликали пройти до укриттів.
Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 особи загинули і 5 отримали поранення.
Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про попадання в житлові будинки та навчальні заклади. У місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.
Під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали та розчищати вулиці. Також з'явилося відео з місця обстрілу Миколаєва. Станом на 18: 49 в Миколаївській області знову звучить тривога.
Зазначимо, в ніч на 25 серпня у Миколаєві було чутно звуки вибухів. Перед цим у ряді регіонів України була оголошена повітряна тривога.
Ворог бив по місту із зенітно-ракетних комплексів з-300. За попередніми даними війська РФ випустили по Миколаєву не менше 10 ракет. Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько 3 години ночі. Ракети по мирних жителях запускали з території тимчасово окупованої Херсонської області.
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