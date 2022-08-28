Палають автівки, пошкоджено будинок: Енергодар потрапив під потужний ворожий обстріл

Попередньо відомо про влучання в одну з квартир будинку по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, написав мер міста.
Увечері в неділю, 28 серпня, російські окупанти потужно обстрілювали Енергодар в Запорізькій області - під вогонь цього разу потрапили третій і п'ятий мікрорайони міста, пише мер Дмитро Орлов в Telegram.
"Попередньо відомо про попадання в одну з квартир будинку по Воїнів - Інтернаціоналістів! Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється", - сказано в повідомленні.
У сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є загоряння припаркованих у дворі автомобілів.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь на обстріли Енергодара зазначив, що ядерний шантаж не має залишатися без відповіді.
"Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують і намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець і імітують "відповідь" по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія - держава-спонсор тероризму", - написав він у Telegram.
Ракетний удар по Рівненській області
Також Главред писав про те, що ввечері 28 серпня Україні лунала масштабна повітряна тривога - відомо про запуск бомбардувальників РФ із території Білорусі. З'явилася інформація про про два "прильоти" в Рівненській області, в районі міста Сарни.
Пізніше голова Рівненської ОВВА Віталій Коваль розповів подробиці сьогоднішнього обстрілу - влучили у військовий об'єкт.
"У Сарнах був приліт по об'єкту військової інфраструктури. Попередньо, без жертв", - зазначив місцевий чиновник.
Читайте також:
- Вибух в Енергодарі: стало відомо про долю пораненого гауляйтера Шевчика
- Ситуація критична: мер Енергодара б'є на сполох через дії росіян
- Окупанти РФ накрили Енергодар потужним вогнем: є поранені і руйнування