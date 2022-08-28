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Палають автівки, пошкоджено будинок: Енергодар потрапив під потужний ворожий обстріл

28 серпня 2022, 23:56

Попередньо відомо про влучання в одну з квартир будинку по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, написав мер міста.

Палають автівки, пошкоджено будинок: Енергодар потрапив під потужний ворожий обстріл
Росіяни обстрілюють Енергодар / t.me/orlovdmytroEn

Увечері в неділю, 28 серпня, російські окупанти потужно обстрілювали Енергодар в Запорізькій області - під вогонь цього разу потрапили третій і п'ятий мікрорайони міста, пише мер Дмитро Орлов в Telegram.

"Попередньо відомо про попадання в одну з квартир будинку по Воїнів - Інтернаціоналістів! Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється", - сказано в повідомленні.

У сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є загоряння припаркованих у дворі автомобілів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь на обстріли Енергодара зазначив, що ядерний шантаж не має залишатися без відповіді.

"Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують і намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець і імітують "відповідь" по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія - держава-спонсор тероризму", - написав він у Telegram.

Ракетний удар по Рівненській області

Також Главред писав про те, що ввечері 28 серпня Україні лунала масштабна повітряна тривога - відомо про запуск бомбардувальників РФ із території Білорусі. З'явилася інформація про про два "прильоти" в Рівненській області, в районі міста Сарни.

Пізніше голова Рівненської ОВВА Віталій Коваль розповів подробиці сьогоднішнього обстрілу - влучили у військовий об'єкт.

"У Сарнах був приліт по об'єкту військової інфраструктури. Попередньо, без жертв", - зазначив місцевий чиновник.

Читайте також:

війна в Україні Запорізька область російські агресори Енергодар Андрій Єрмак
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