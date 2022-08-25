Вночі окупанти атакували Україну: в Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині пролунали вибухи

Вночі в Україні оголосили повітряну тривогу, були чутні вибухи / Фото УНІАН

У ніч на 25 серпня в Миколаєві, Кривому Розі та Київській області були чутні звуки вибухів. Перед цим у низці регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Вибухи в Миколаєві

Близько 03:20 в Миколаєві прогриміли вибухи, передає Суспільне. За словами очевидців, внаслідок прильоту вдалині міста спалахнула пожежа. Ймовірно окупанти запускали ракети з території тимчасово окупованої Херсонщини.

Вибухи на Київщині

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що кілька звуків вибухів було чутно в одній з громад Вишгородського району.

"Дані уточнюємо. Екстрені служби вже працюють", - додав чиновник.

Він закликав жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Очевидці стверджують, що досить гучні вибухи прогриміли на Київщині близько 02:50.

Місце удару, де спалахнула пожежа, відомо, проте слід почекати офіційного підтвердження даних.

У Київській області після вибуху спалахнула пожежа / Фото Telegram

Вибухи в Кривому Розі

Вночі 25 серпня російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу з реактивних систем залпового вогню Торнадо-С.

Про обстріл з боку РФ близько 03:30 повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram.

"Кривий Ріг. Кілька прильотів РСЗВ Торнадо-С (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК", – написав чиновник.

Він додав, що на місці працюють всі служби, наслідки прильотів уточнюються. Громадян він закликав бути обережними через загрозу підірватися на нерозірваному снаряді.

"Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. У разі виявлення, одразу дзвонимо 101 і 102", – зазначив Вілкул.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що війська РФ цього тижня можуть піти на особливо жорсткі атаки та провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілу українських міст у День Незалежності України.

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