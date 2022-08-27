Після обстрілу окупантів на Запоріжжі загинула мама з двома маленькими дітьми

Анастасія Боровик загинула разом з двома синами / Фото facebook

Внаслідок обстрілу 26 серпня російськими окупантами міста Кам'янка в Запорізькій області загинула жінка з двома дітьми.

Анастасія Боровик працювала завідуючою культурно-масовим сектором КЗ Центр культури та дозвілля Кам'янської селищної ради, повідомили на Facebook-сторінці Запорізького обласного методичного центру культури і мистецтв.

"Прийшло велике горе в нашу сім'ю працівників культури Запорізького краю! Сьогодні під час обстрілу загинула наша колега – завідувачка культурно-масового сектору КЗ Центр культури та дозвілля Кам'янської селищної ради Пологівського району Анастасія Боровик. Загинула! З двома маленькими синочками. Страшне горе, страшний біль", – йдеться у повідомленні.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Новодарівка, Преображенка, Оріхів, Степногірськ. Надійшло 32 повідомлення про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

Зазначимо, в ніч на 27 серпня окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області. Пошкоджено приватні будинки, об'єкти інфраструктури, лінії електропередач. Як повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, обійшлося без жертв і постраждалих. Удари наносилися з РСЗВ і важкої артилерії.

Також російські військові в ніч на 27 серпня завдали ракетного удару по Харкову. Як повідомив мер Ігор Терехов, під ударом опинилася центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах, пошкоджено школу та історичну будівлю – будинок купця Адама Піотровського, побудований в 1911 році в стилі українського бароко. Поки що не було інформації про жертв або постраждалих.

Як повідомляв Главред, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Внаслідок ракетного удару загинули 25 людей.

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