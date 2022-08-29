12 ракет окупантів розбомбили Миколаїв: багато жертв і руйнувань

Окупанти обстріляли Миколаїв одразу 12 ракетами. Двоє людей загинули та 11 поранені.
Вдень, 29 серпня, окупанти завдали потужного ракетного удару по Миколаєву.
Як повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, кількість постраждалих в результаті обстрілу збільшилася в два рази.
"11 поранених, двоє загиблих", - написав у Telegram-каналі Віталій Кім.
"Окупанти не розуміють наскільки суворі Миколаївці", - додав Кім.
За його словами, ще під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали і розчищати вулиці. Також з'явилося відео з місця обстрілу Миколаєва. Станом на 18:49 в Миколаївській області знову звучить тривога.
Обстріл Миколаєва 29 серпня
Нагадаємо, вдень у Миколаєві знову пролунали потужні вибухи. Жителів закликали пройти в укриття.
Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули і 5 отримали поранення.
Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про потрапляння до житлових будинків та навчальних закладах. У місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.
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