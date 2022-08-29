12 ракет окупантів розбомбили Миколаїв: багато жертв і руйнувань

Обстріл Миколаєва / скріншот

Вдень, 29 серпня, окупанти завдали потужного ракетного удару по Миколаєву.

Як повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, кількість постраждалих в результаті обстрілу збільшилася в два рази.

"11 поранених, двоє загиблих", - написав у Telegram-каналі Віталій Кім.

Видео дня

"Окупанти не розуміють наскільки суворі Миколаївці", - додав Кім.

За його словами, ще під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали і розчищати вулиці. Також з'явилося відео з місця обстрілу Миколаєва. Станом на 18:49 в Миколаївській області знову звучить тривога.

Наслідки обстрілу Миколаєва / скріншот

Обстріл Миколаєва 29 серпня

Нагадаємо, вдень у Миколаєві знову пролунали потужні вибухи. Жителів закликали пройти в укриття.

Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули і 5 отримали поранення.

Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про потрапляння до житлових будинків та навчальних закладах. У місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.

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