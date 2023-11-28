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РФ вдарила балістикою по Запоріжжю: що відомо

Анна Ярославська
28 листопада 2023, 10:35
Удар припав по одному з підприємств міста. Одна людина отримала легкі поранення.
Ракета Іскандер, рятувальник ДержНС
РФ вдарила ракетою "Іскандер" по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: МО РФ, ДСНС України

Вранці у вівторок, 28 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією, балістична ракета атакувала підприємство в Запоріжжі. Поранено одну людину.

"О 08:51 під час повітряної тривоги ворог завдав один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя", - написав у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Зараз тип ракети уточнюється. За попередніми даними, одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер", - додав він.

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За словами Малашка, зараз відомо про одну легко поранену людину.

Від вибухової хвилі пошкодження отримав один з магазинів, розташованих поруч з місцем удару.

Як повідомляв Главред, в ніч на 28 листопада російські окупанти вдарили ракетою по місту Кривий Ріг. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Подробиці атаки чиновник не уточнив, зазначивши лише, що всі деталі зараз встановлюються.

27 листопада російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море свій фрегат "Адмірал Макаров" попри сильний шторм і бурю. Як повідомили в Силах оборони півдня України, на кораблі знаходиться до восьми ракет типу "Калібр". З цієї причини рівень ракетної небезпеки значно підвищився.

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