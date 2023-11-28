У сильний шторм Росія вивела фрегат у море: до чого готуватися українцям

Російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море свій фрегат "Адмірал Макаров", незважаючи на сильний шторм і бурю. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Згідно з наявними даними, на кораблі знаходиться до восьми ракет типу "Калібр". З цієї причини рівень ракетної небезпеки значно підвищився.
"Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Оперативно проходьте в укриття в разі оголошення небезпеки", - звернулися до громадян українські військові.відео дня
Крім іншого, в повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу активності тактичної ворожої авіації на східному і південно-східному напрямку, а також про загрозу застосування авіаційного озброєння.
Нагадаємо, на Лимансько-Куп'янському напрямку тривають дуже важкі бої. Російські окупанти намагаються прорватися вперед. Ситуацію може ускладнити негода. Про це заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо.
Також експерти припускають, що причиною повільного українського контрнаступу у Запорізькій області і необхідності перейти до активної оборони могли стати недоліки в мобілізації. Таку думку висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, колишній радник керівника офісу президента і міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
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