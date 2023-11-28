В трьох областях України через снігопад загинули люди - МВС

В Одеській, Харківській, Миколаївській областях та в Києві стихія спричинила численні жертви.

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Через потужні снігопади в Україні загинуло десять людей / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Третій день в Україні вирує негода, що призвела до смертельних наслідків. Через ускладнення погодніх умов в Україні загинуло 10 осіб. Також постраждали 23 людини, серед яких діти. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Ситуація в Одеській області

Загальна кількість викликів до Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області становила 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, серед яких 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги.

Рятувальники надали допомогу 2498 людям, у тому числі 162 дітям. За цей час в результаті негоди загинуло 5 осіб, а 15 постраждали. Деякі ділянки доріг М-05 та М-15 працюють у реверсному режимі.

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Ситуація у Миколаївській області

Рятувальники в області виїжджали на 66 викликів. ДСНС відбуксувала 144 автомобілі. На деяких частинах доріг наразі спостерігається ускладнений рух. На території Миколаївської області загинуло 2 людини, ще 2 постраждали.

Наслідки негоди в Україні

За даними МВС, 8 доріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. За час негоди відбуксовано 1530 транспортних засобів.

Загалом, внаслідок снігопадів та заморозків, загинуло 10 людей в Одеській, Харківській, Миколаївській областях та в Києві. Також 23 особи постраждали, сереж яких 2 дітей.

Нагадаємо, в Україні вирує снігова буря, яка призвела до серйозних проблем на дорогах та в енергопостачанні. За даними МВС України, рух транспорту перекритий на 14 автодорогах, а в 16 областях знеструмлено 2019 населених пунктів. Унаслідок погіршення погодних умов 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, а 840 автомобілів вже відбуксували.

Також на Україну насувається ще однин потужний циклон. Прогнозуються різні погодні умови в різних регіонах країни. В деяких областях очікують дощ, в інших — сніг, мокрий сніг і хуртовини. Метеорологи рекомендують готуватися до можливих ускладнень на дорогах.

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