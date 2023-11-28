УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В трьох областях України через снігопад загинули люди - МВС

Руслана Заклінська
28 листопада 2023, 09:47
В Одеській, Харківській, Миколаївській областях та в Києві стихія спричинила численні жертви.
В трьох областях України через снігопад загинули люди - МВС
Через потужні снігопади в Україні загинуло десять людей / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Третій день в Україні вирує негода, що призвела до смертельних наслідків. Через ускладнення погодніх умов в Україні загинуло 10 осіб. Також постраждали 23 людини, серед яких діти. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Ситуація в Одеській області

Загальна кількість викликів до Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області становила 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, серед яких 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги.

Рятувальники надали допомогу 2498 людям, у тому числі 162 дітям. За цей час в результаті негоди загинуло 5 осіб, а 15 постраждали. Деякі ділянки доріг М-05 та М-15 працюють у реверсному режимі.

відео дня

Ситуація у Миколаївській області

Рятувальники в області виїжджали на 66 викликів. ДСНС відбуксувала 144 автомобілі. На деяких частинах доріг наразі спостерігається ускладнений рух. На території Миколаївської області загинуло 2 людини, ще 2 постраждали.

Наслідки негоди в Україні

За даними МВС, 8 доріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. За час негоди відбуксовано 1530 транспортних засобів.

Загалом, внаслідок снігопадів та заморозків, загинуло 10 людей в Одеській, Харківській, Миколаївській областях та в Києві. Також 23 особи постраждали, сереж яких 2 дітей.

Нагадаємо, в Україні вирує снігова буря, яка призвела до серйозних проблем на дорогах та в енергопостачанні. За даними МВС України, рух транспорту перекритий на 14 автодорогах, а в 16 областях знеструмлено 2019 населених пунктів. Унаслідок погіршення погодних умов 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, а 840 автомобілів вже відбуксували.

Також на Україну насувається ще однин потужний циклон. Прогнозуються різні погодні умови в різних регіонах країни. В деяких областях очікують дощ, в інших — сніг, мокрий сніг і хуртовини. Метеорологи рекомендують готуватися до можливих ускладнень на дорогах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода заморозки снегопады Погода в Україні
Реклама

Головне за день

РФ вдарила балістикою по Запоріжжю: що відомо

РФ вдарила балістикою по Запоріжжю: що відомо

10:35 Україна
Якщо ЗСУ заженуть 100 тис. окупантів у великий котел, режим Путіна в РФ впаде – Тука

Якщо ЗСУ заженуть 100 тис. окупантів у великий котел, режим Путіна в РФ впаде – Тука

10:22 Україна
Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні: ЗМІ дізналися подробиці

Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні: ЗМІ дізналися подробиці

10:11 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:20

Треба знайти зірку, олівець і чашку на картинці за 15 секунд: надзвичайний IQ-тест

11:10

"Своєрідний апендикс": чому "друга армія світу" ламає зуби об Авдіївку - Тука

10:57

Всі шукають його на столі: неймовірно смачний салат "Різдвяний вінок" до свята

10:48

ЗСУ можуть звільнити одразу 2 області: експерт назвав важливу умову

10:41

Путіністці Хлєбніковій поствили невтішний діагноз

Війна не закінчиться у 2024-му, зруйнованих вщент міст, як Бахмут, стане більше – ТукаВійна не закінчиться у 2024-му, зруйнованих вщент міст, як Бахмут, стане більше – Тука
10:35

РФ вдарила балістикою по Запоріжжю: що відомо

10:22

Якщо ЗСУ заженуть 100 тис. окупантів у великий котел, режим Путіна в РФ впаде – ТукаВідео

10:11

Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні: ЗМІ дізналися подробиці

09:54

Гороскоп Таро на грудень 2023: Овнам - тріумф, Тельцям - прибуток, Близнюкам - новинаВідео

Реклама
09:53

"Відійшли ближче до Авдіївки": росіяни продовжують наступ на місто - Світан

09:47

В трьох областях України через снігопад загинули люди - МВС

09:40

РФ боїться "замороження" війни в Україні: в ISW назвали причини

08:58

Флот РФ може стати найбільшим переможеним у війні в Україні - The National Interest

08:44

Україна з партнерами могла б розчавити РФ: майор ЗСУ сказав, що для цього потрібно

08:42

Генерал Джонс розповів, чого не вистачило Україні для успішного контрнаступу

08:10

Для нас існує тільки один спосіб досягнути мируПогляд

07:58

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: перші подробиці

07:37

Потужний шторм у Чорному морі вплинув на фронт: аналітики пояснили, що сталося

06:51

Армія РФ наступає на шести напрямках в районі Авдіївки: в ISW розкрили деталі

06:10

Чотири виміри майбутніх виборівПогляд

Реклама
05:24

Гороскоп на грудень 2023 для Дів: які подарунки долі принесе перший місяць зимиВідео

04:05

Як зрозуміти, що сухий корм зіпсувався: дивна хитрість уб'є просто наповал

03:30

Чи можна доливати воду в холодець: проста порада, яка врятує страву

02:33

Як швидко відновити дуже сухі губи: дієві методи для зволоження

02:05

Подкопаєва показала фанатам 18-річного сина-красеня на фото

01:35

Красуня і бешкетниця: Денисенко без бюстгальтера прикрила принади бахромою

01:26

У сильний шторм Росія вивела фрегат у море: до чого готуватися українцям

00:29

Влада Польщі відреагувала на блокаду кордонів: які умови запропонували Україні

00:26

Накривають артою, авіацією і дронами: росіяни намагаються просуватися на сході

27 листопада, понеділок
23:54

Разом, але не так: Потап показався з Настею Каменських в МаяміВідео

23:36

Ідеальна зарядка для людей 45 років+: комплекс вправ на все тілоВідео

23:31

Сніговий шторм рухається на північ, є загиблі - Зеленський

22:26

У Байдена і Шольца відхрестилися від заяв про примушування Зеленського до переговорів із РФ

22:25

Останнє випробування року: три знаки зодіаку зазнають невдач у грудні

22:24

В Україні змінять мобілізаційну політику: Данілов пояснив новий план

21:38

Перезавантаження кіносаги "Сутінки": хто може зіграти нових Беллу та Едварда

21:21

"РФ навесні почне продавлювати фронт": експерт назвав єдиний спосіб цього уникнути

21:18

Сильний ритуал для покупки квартири: вже скоро купите власне житлоВідео

21:11

Витончуються, як можуть: окупанти навчилися дистанційно розміновувати територію

19:39

У Криму виявили невідомий масштабний комплекс: він створює сильні перешкоди

Реклама
19:39

ЗСУ націлилися на Мелітополь: розкрито деталі наступальної операції

19:16

Ексчоловік Соломії Вітвіцької демобілізувався з фронту - ведуча назвала причину

19:13

Снігова лавина та потужний вітер: наскільки сильний мороз вдарить в Україні

19:10

Про "термітів" або нове "досягнення" РФПогляд

18:47

"Брянська різанина" : у ЗСУ розкрили, як Patriot знищив авіацію РФ за п'ять хвилин

18:25

Активізувалися розмови: чи передає Іран балістичні ракети РФ - відповідь ГУР

18:11

Путін посилює вторгнення і кидає на фронт ще більше окупантів – міністр оборони Британії

17:57

ЗСУ влаштували "м'ясорубку" біля Авдіївки та відкинули ворога: у РФ колосальні втрати

17:50

У Раді вимагають відставки депутатки Безуглої: загрожує нацбезпеці

17:50

Ціни злетять у космос, а продукти стануть дефіцитом: чим загрожує блокада кордонів

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти