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"Відійшли ближче до Авдіївки": росіяни продовжують наступ на місто - Світан

Юрій Берендій
28 листопада 2023, 09:53
Авдіївка залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Особливо запеклі бої тривають в промзоні, де російські війська збільшили інтенсивність бойовий дій.
'Відійшли ближче до Авдіївки': росіяни продовжують наступ на місто - Світан
Світан розповів про обстановку на Авдіївському напрямку / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

На Авдіївському напрямку зафіксовано щонайменше три плацдарми, які Збройні сили України використовують для ефективного знищення окупантів. Про це повідомив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 каналу, аналізуючи актуальну ситуацію в районі Авдіївки.

Промзона на Авдіївському напрямку створює своєрідний "трикутник" між Спартаком, Авдіївкою і Ясинуватою, де в даний час ведуться інтенсивні бої. Промзона Авдіївки має для росіян стратегічне значення, адже якщо ворогу вдасться її захопити, це ускладнить можливі маневри Збройних сил України в напрямку Донецька.

Але оскільки росіяни не мали успіху на цьому напрямку, промзону просто знищили керованими авіцаційними бомбами (КАБ), авіацією та артилерією.

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"Останні півтора місяця вони конкретно зносили "промку", як і намагаються робити з Авдіївкою. Зараз цей плацдарм, який росіяни ж створили, слугує для їхнього ж знищення. Вони там закріпитись не можуть, а ми відійшли трохи ближче до Авдіївки", – зазначив Роман Світан.

Українські військові утримують контроль над промзоною, використовуючи артилерію, що розташована в Авдіївці. Аналогічна ситуація склалася в області Авдіївського коксохімічного заводу, де створено опорний пункт між залізничною дорогою та самим коксохімом.

"Коксохім – це потужне підприємство, трохи менше ніж "Азовсталь", деякі технологічні процеси там відбуваються дотепер вже впродовж 30 років. Він перебуває під контролем наших військ", – наголосив полковник запасу.

За словами Світана, у районі Степового біля залізничної дороги, розташований третій плацдарм. Він додає, що російським окупаційним військам іноді навіть вдається просуватись на цьому напрямку, але згодом Сили оборони України накривають їх вогнем із артилерії. За допомогою вогневого валу росіян заганяють на мінні поля або ж під кулемети.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що окупаційні війська Росії здійснюють наземні атаки на шести різних напрямках в районі Авдіївки.

Глава міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив про інтенсивні бої у промисловій зоні.

Росіяни намагаються захопити місто Авдіївка в Донецькій області, розпочавши третю хвилю "м'ясних штурмів". Про це повідомив майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман.

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Авдіївка ЗСУ Роман Світан
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