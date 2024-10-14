РФ вдарила балістикою по порту Одеси: пошкоджено кораблі, є жертва та поранені

Внаслідок удару пошкоджено два цивільних судна під прапором Палау та Беліз, складські приміщення, адміністративна будівля та автомобілі, розповів очільник ОВА.

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Росіяни атакували балістикою порт Одеси / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia.org

У понеділок, 14 жовтня, російські війська атакували балістичними ракетами припортову інфраструктуру Одеси. Одна людина загинула, ще вісім зазнали поранень. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.

"Ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу", - розповів він.

Кіпер додав, що усі поранені та загиблий - є громадянами України та працівниками припортової інфраструктури.

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За даними Офісу генпрокурора, російські окупанти завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси близько 11:50.

"Огляд триває, дані стосовно остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень встановлюються. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями фіксують наслідки збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

Наслідки атаки

Крім цього, внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнали два цивільні судна.

"Пошкоджень вже вдруге зазнало суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці – члени екіпажу. Інше пошкоджене сьогодні судно, "NS Moon", ходить під прапором Белізу", - повідомив віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, балістичний удар РФ також пошкодив склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніку, будівлі філії Адміністрації морських портів та автомобілі.

"Ворог вкотре звітує про начебто влучання у військові об’єкти. У реальності – цілі одні й ті самі: цивільні судна, зерносховища, термінали. Інфраструктура, завдяки якій ми забезпечуємо продовольчу безпеку світу, яку Росія вкотре ставить під загрозу, нівелючи всі норми міжнародного права", - додав віце-прем'єр з відновлення України.

Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Удари по Одесі - останні новини

Нагадаємо, 20 вересня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала припортова та цивільна інфраструктура, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Також поранення отримали четверо цивільних.

У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу безпілотниками і пошкодили цивільну інфраструктуру. Одну людину госпіталізували у важкому стані. Пошкоджено складські приміщення, вантажівки та суховантажне цивільне судно.

Як повідомляв Главред, 7 жовтня в Одесі пролунали вибухи через удар російськими балістичними ракетами по портовій інфраструктурі. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ракета влучила в цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, а п'ятеро іноземців отримали поранення.

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