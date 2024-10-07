Є загиблий, багато поранених: в Одесі 'приліт' балістики

Російські окупанти вдарили балістикою по цивільному судну в порту Одеси.

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РФ вдарила балістикою по Одесі / Колаж: Главред, фото: Telegram, Міноборони РФ

В Одесі прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти вдарили по місту балістикою. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Балістична ракета атакувала портову інфраструктуру. Вона влучила прямо у цивільне судно під прапором Палау.

Внаслідок цього загинув 60-річний українець, який працював у приватній компанії, що займалася обробкою вантажів. Також відомо про те, що постраждали щонайменше 5 іноземців. Четверо з них перебувають у стані середньої важкості, один - легкому.

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"Російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян", - написав Кіпер.

Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

Що відомо про ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Ракетна атака на Україну - останні новини

6 жовтня під час атаки РФ в 11 областях пролунали сильні вибухи. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що ворог вчергове застосував проти Києва свої безпілотники. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

Під час атаки РФ по Україні 7 жовтня сили ППО збили дві ракети і 32 ударних дрони. Під час протиповітряного бою було збито дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожі ударні БпЛА в Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Військовий експерт Олег Жданов попередив про масований обстріл України "Кинджалами". Росія може вдарити по Україні цими ракетами будь-якої миті, каже експерт.

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