Росіяни готують нову тактику обстрілів Одеси: Братчук попередив, до чого готуватись

Росіяни постійно активно атакують "Шахедами" та ракетами Миколаївську область.

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РФ змінює тактику обстрілів Одеси / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що майже кожного дня Одеса потерпає від атак російських "Шахедів". Попри те, що 7 жовтня в області лунала повітряна тривога через безпілотники на Миколаївщині, росіяни намагаються знайти новий спосіб для обстрілів.

В Одесі 7 жовтня лунала тривога, але, за словами речника, росіяни намагались активно атакувати "Шахедами" та ракетами Миколаївську область, передає 24 канал.

На Одещині зараз "оперативна пауза", адже важко згадати дні, коли ворог не обстрілював область, зокрема, балістичними ракетами. Однак загалом обстріли "Шахедами" окупанти здійснюють постійно, застосовуючи велику кількість безпілотників.

відео дня

Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

"Росіяни намагаються змінити тактику в обстрілах Одеси, ускладнити роботу Сил оборони. Вони намагаються змінити тактико-технічні характеристики своїх дронів та здійснювати заплутані маршрути", - зауважив Братчук.

Речник пояснив, що через це українській ППО працювати є дуже складно. Хоча, якщо збивати балістичні ракети важко, то з "Шахедами" протиповітряна оборона України досить добре справляється.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, що 5 жовтня РФ атакувала Одесу "Шахедами". Повітряні сили попередили про небезпеку ударних безпілотників. Кілька БпЛА летіли в напрямку Одеської області з півдня. Згодом Труханов заявив, що в місті прогриміли потужні вибухи через атаку "Шахедів".

6 жовтня РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет. У пресцентрі командування Повітряних сил ЗСУ, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супроводження понад 90 засобів повітряного нападу противника.

7 жовтня російські окупанти атакували Україну "Кинджалами". В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, ще один впав на дах супермаркету, один з уламків впав на територію школи, решта - на відкритій території.

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