РФ вдарила ракетами по Одесі: є руйнування і постраждалі, пошкоджене цивільне судно

Країна-агресорка Росія вдень у п’ятницю, 20 вересня, вдарила ракетами по Одесі. Внаслідок удару була пошкоджена припортова та цивільна інфраструктура, а також цивільне судно під прапором Антігуа.
Четверо цивільних поранені, їм надають допомогу. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Вкотре закликаю: при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямуйте в укриття", – повідомив очільник ОВА.відео дня
ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 вересня РФ атакувала "Шахедами" шість регіонів України, гриміли вибухи. Атака дронів почалася пізно ввечері 19 вересня.
У ніч на 20 вересня РФ запустила по Україні 70 дронів, у двох областях спалахнули пожежі. Під час масованої атаки окупантів по нашій державі падіння уламків ворожих дронів спричинило руйнування і пожежі.
Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що РФ готує масштабний удар по Україні. За його словами, під удар ворога знову можуть потрапити медичні заклади України.
Крім цього, українська OSINT-спільнота Tracking також зазначала, що Росія готує масований обстріл найближчими днями і накопичує ракети Х-101. Окупанти накопичують ракети протягом останніх 15 днів, наголосили експерти.
Читайте також:
- В Україні обмежили використання Telegram: кого це стосується
- Вдарять заморозки -3 градуси: коли в Україні суттєво похолодає
- Зеленський зробив гучну заяву перед візитом до США і зустріччю з Трампом
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред