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РФ вдарила ракетами по Одесі: є руйнування і постраждалі, пошкоджене цивільне судно

Альона Вороніна
20 вересня 2024, 15:59
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Окупанти пошкодили ракетами припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Четверо людей отримали поранення.
РФ вдарила ракетами по Одесі: є руйнування і постраждалі, пошкоджене цивільне судно
РФ вдарила ракетами по Одесі/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Країна-агресорка Росія вдень у п’ятницю, 20 вересня, вдарила ракетами по Одесі. Внаслідок удару була пошкоджена припортова та цивільна інфраструктура, а також цивільне судно під прапором Антігуа.

Четверо цивільних поранені, їм надають допомогу. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Вкотре закликаю: при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямуйте в укриття", – повідомив очільник ОВА.

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ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

РФ вдарила ракетами по Одесі: є руйнування і постраждалі, пошкоджене цивільне судно
Що відомо про ОТРК "Іскандер"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 вересня РФ атакувала "Шахедами" шість регіонів України, гриміли вибухи. Атака дронів почалася пізно ввечері 19 вересня.

У ніч на 20 вересня РФ запустила по Україні 70 дронів, у двох областях спалахнули пожежі. Під час масованої атаки окупантів по нашій державі падіння уламків ворожих дронів спричинило руйнування і пожежі.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що РФ готує масштабний удар по Україні. За його словами, під удар ворога знову можуть потрапити медичні заклади України.

Крім цього, українська OSINT-спільнота Tracking також зазначала, що Росія готує масований обстріл найближчими днями і накопичує ракети Х-101. Окупанти накопичують ракети протягом останніх 15 днів, наголосили експерти.

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