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Удар дрона по багатоповерхівці в Сумах: 9 осіб поранено, двоє - загинули

Анна Ярославська
30 січня 2025, 06:50оновлено 30 січня, 08:11
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Вдалося врятувати 4 людини, серед них одна дитина. Також евакуйовано 118 осіб.
Наслідки атаки на Суми 30 січня
Наслідки атаки на Суми 30 січня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • У Сумах продовжують пошукові роботи на місці удару дрона
  • Постраждали 9 осіб, серед них одна дитина

Пізно ввечері 30 січня армія РФ завдала удару по одному з 10-ти поверхових житлових будинків у місті Суми. За попередньою інформацією травмовано 9 осіб, серед них одна дитина. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи станом на ранок четверга тривають.

Унаслідок атаки попередньо зруйновано 9 квартир і 12 балконів, повідомили в ДСНС.

відео дня

Вдалося врятувати 4 людини, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 осіб.

  • Атака дронів на Суми 30 січня
    Атака дронів на Суми 30 січня Фото: ДСНС
  • Атака дронів на Суми 30 січня
    Атака дронів на Суми 30 січня Фото: ДСНС
  • Атака дронів на Суми 30 січня
    Атака дронів на Суми 30 січня Фото: ДСНС
  • Атака дронів на Суми 30 січня
    Атака дронів на Суми 30 січня Фото: ДСНС
  • Атака дронів на Суми 30 січня
    Атака дронів на Суми 30 січня Фото: ДСНС
  • Атака дронів на Суми 30 січня
    Атака дронів на Суми 30 січня Фото: ДСНС
  • Атака дронів на Суми 30 січня
    Атака дронів на Суми 30 січня Фото: ДСНС

На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки.

Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт.

Удар дрона по багатоповерхівці в Сумах: 9 осіб поранено, двоє - загинули
​Дрони Шахед - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Оновлено. У Сумах рятувальники дістали з-під завалів тіла двох людей – чоловіка та жінки. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Дивіться відео - Рятувальники продовжують пошукову операцію на місці удару дрона у Сумах:

Удар дрона по багатоповерхівці в Сумах: 9 осіб поранено, двоє - загинули

Атака дронів на Суми - останні новини

У ніч на 30 січня в Сумах прогриміли вибухи, ударний безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.

Спочатку повідомлялося, що загинула людина. Згодом цю інформацію спростували в Сумській міській раді.

За даними місцевої влади, є четверо постраждалих, зокрема 7-річна дитина та 18-річний юнак (він у важкому стані). Усіх госпіталізували.

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