Удар дрона по багатоповерхівці в Сумах: 9 осіб поранено, двоє - загинули

Коротко:
- У Сумах продовжують пошукові роботи на місці удару дрона
- Постраждали 9 осіб, серед них одна дитина
Пізно ввечері 30 січня армія РФ завдала удару по одному з 10-ти поверхових житлових будинків у місті Суми. За попередньою інформацією травмовано 9 осіб, серед них одна дитина. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи станом на ранок четверга тривають.
Унаслідок атаки попередньо зруйновано 9 квартир і 12 балконів, повідомили в ДСНС.
Вдалося врятувати 4 людини, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 осіб.
На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки.
Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт.
Оновлено. У Сумах рятувальники дістали з-під завалів тіла двох людей – чоловіка та жінки. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Дивіться відео - Рятувальники продовжують пошукову операцію на місці удару дрона у Сумах:
Атака дронів на Суми - останні новини
У ніч на 30 січня в Сумах прогриміли вибухи, ударний безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.
Спочатку повідомлялося, що загинула людина. Згодом цю інформацію спростували в Сумській міській раді.
За даними місцевої влади, є четверо постраждалих, зокрема 7-річна дитина та 18-річний юнак (він у важкому стані). Усіх госпіталізували.
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