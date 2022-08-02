Битва за Донбас добігає кінця, Херсон звільнимо найближчими тижнями - Сенцов

Олег Сенцов розповів про ситуацію на фронті / Фото facebook.com/oleg.sentsov

Український режисер Олег Сенцов, який захищає країну від російського вторгнення, заявив, що "битва за Донбас добігає кінця, принаймні, її активна фаза".

"Писати що-небудь останнім часом немає особливого бажання. Читати новини з тилу іноді дивно, а іноді огидно. Все це більше нагадує якийсь паралельний світ або інформацію з космосу", - написав Сенцов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, російська окупаційна армія зосередила свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизила активність.

"Рашисти перекидають свої основні сили на південь, щоб захистити окупований Херсон і спробувати організувати там контрнаступ, щоби зупинити просування ЗСУ. Я сподіваюся, що Бахмут ми відстоїмо, а Херсон звільнимо в найближчі тижні", — припустив він.

Сенцов додав, що українська армія теж виснажена, багато втрат і поранених, мало техніки мало, а снарядів радянських калібрів майже не залишилося.

"Натовські системи кращі, але їх теж ще недостатньо. Але жоден боєць не сумнівається, що ми переможемо. Кожен готовий робити все, щоби ця перемога настала якомога швидше. Ми вже не програли, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти можуть потрапити в пастку в Херсонській області. За його словами, у Генерального штабу, ймовірно, є певний план по знищенню російських військ в Херсонській області, тому там і не руйнуються в повному обсязі мости й понтонні переправи.

Раніше експерти Інституту вивчення війни у своєму щоденному звіті заявили, що РФ продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки що призупиняє Слов'янську кампанію.

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