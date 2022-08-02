УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Битва за Донбас добігає кінця, Херсон звільнимо найближчими тижнями - Сенцов

2 серпня 2022, 13:52

Російська армія зосередила свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших напрямках на Донбасі значно знизила активність.

Олег Сенцов
Олег Сенцов розповів про ситуацію на фронті / Фото facebook.com/oleg.sentsov

Український режисер Олег Сенцов, який захищає країну від російського вторгнення, заявив, що "битва за Донбас добігає кінця, принаймні, її активна фаза".

"Писати що-небудь останнім часом немає особливого бажання. Читати новини з тилу іноді дивно, а іноді огидно. Все це більше нагадує якийсь паралельний світ або інформацію з космосу", - написав Сенцов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, російська окупаційна армія зосередила свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизила активність.

"Рашисти перекидають свої основні сили на південь, щоб захистити окупований Херсон і спробувати організувати там контрнаступ, щоби зупинити просування ЗСУ. Я сподіваюся, що Бахмут ми відстоїмо, а Херсон звільнимо в найближчі тижні", — припустив він.

Сенцов додав, що українська армія теж виснажена, багато втрат і поранених, мало техніки мало, а снарядів радянських калібрів майже не залишилося.

"Натовські системи кращі, але їх теж ще недостатньо. Але жоден боєць не сумнівається, що ми переможемо. Кожен готовий робити все, щоби ця перемога настала якомога швидше. Ми вже не програли, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти можуть потрапити в пастку в Херсонській області. За його словами, у Генерального штабу, ймовірно, є певний план по знищенню російських військ в Херсонській області, тому там і не руйнуються в повному обсязі мости й понтонні переправи.

Раніше експерти Інституту вивчення війни у своєму щоденному звіті заявили, що РФ продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки що призупиняє Слов'янську кампанію.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ Херсонська область Олег Сенцов війна на Донбасі новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:13

"Потрібно бути мужиком, а не боягузом": 18-річного хлопця відмовилися пустити в укриття під час тривоги

15:09

Великий прибуток, збільшення доходу і грошова удача: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти до кінця літаВідео

15:02

Прощай, Заливако: після розриву з холостяком Анна Богдан розсекретила, з ким проводить відпустку

14:51

У РФ працює потужна агентура України: вони повідомили про переніс Путіним нападу на 24 лютого - ГУРВідео

14:33

Там шалені втрати: у Бурятії розформували "елітну" бригаду десантниківВідео

Реклама
14:32

В РФ визнали полк "Азов" терористичною організацієюВідео

14:18

"Ми живемо по сусідству з найбільшим у світі концтабором": Комаровський обрушився на РФВідео

14:06

Гороскоп на серпень 2022 для Водоліїв: криза, армія та небезпека

13:59

Російська актриса закликала писати доноси на тих, хто слухає заборонену українську музику в Росії

13:52

Битва за Донбас добігає кінця, Херсон звільнимо найближчими тижнями - СенцовВідео

13:43

"Наступні місяці будуть вирішальними": Україна не буде йти на поступки Путіну - ЄрмакВідео

13:39

Окупанти кидали 10 гранат, але українець вижив: неймовірна історія бою воїна Нацгвардії з росіянами

13:34

"Не треба шукати виправдання нелюдам": Подоляк розніс слова Трампа щодо Криму та НАТОВідео

13:04

Загроза атаки Харкова та перекидання сил РФ на південь: у Міноборони готові до будь-яких сценаріївВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 серпня 2022: Ракам - недоброзичливці, Дівам -образа, Водоліям - здійснення мріїВідео

12:56

Окупанти можуть потрапити в пастку на Херсонщині - ЖдановВідео

12:47

Фотограф Зеленської Лейбовіц відреагувала на критику

12:15

Відмовляє мозок: Нагієв вперше розповів про свою хворобу

12:06

Лютують так само: Дуда порівняв російських окупантів з нацистамиВідео

11:56

В окупованому Криму готуються до повернення України - ГУР

Реклама
11:46

Вживання смаженої їжі наближає смерть: як готувати улюблені страви без побоювання за своє життя

11:40

Гайдай назвав напрямок на Донбасі, де окупанти зосередили головні силиВідео

11:30

Кожна ракета влучає в ціль: навіть американці були здивовані, як ЗСУ використовують HIMARS - генерал

11:10

Прикмети на 3 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб не принести в будинок хворобиВідео

11:05

Безхребетні і брехливі: Алан Бадоєв обрушився на артистів-путіністів на чолі з Кіркоровим

10:46

Путін вдарився у безумство: в Кремлі та Криму провели ритуал з жертвопринесенням - ЗМІ

10:41

"Перелом у війні буде у вересні": астролог назвала період перемоги України і крах для РосіїВідео

10:16

У Вашингтоні російський дипломат злобно розтоптав соняшники, які туди принесли діти

10:14

"Великі катастрофи і багато жертв": астролог назвала 5 міст України, які чекають великі втратиВідео

10:12

Окупанти з Чувашії влаштували бунт: вимагають гроші за вбивства українцівВідео

10:11

Навіщо потрібен нижній ящик під духовкою та що в ньому категорично заборонено зберігати

09:56

Свята в серпні 2022 в Україні: День Незалежності, День ВПС, День будівельника – як будемо відпочивати

09:52

Медведєв помарив про відтворення СРСР і звинуватив Казахстан у "геноциді росіян"

09:41

Долара по 40 вже не буде: в НБУ розповіли про курс валют на найближчі тижніВідео

09:40

Українські воїни знищили двох окупантів-баскетболістів з Бурятії

09:10

За вбивство полонених "азовців" в Оленівці відповідальна Росія - ISWВідео

09:06

Цинізм пострадянської людиниПогляд

09:01

У Жириновського поповнення: в Україні ліквідували окупанта з ЛДПР

08:53

День Іллі 2022: традиції, заборони і магія дня

08:37

День ангела Іллі - душевні привітання і картинки іменинникам в Ільїн день

Реклама
08:31

Німеччина відправляє в Україну найновішу зброю, якої немає навіть у німецької армії - ШольцВідео

08:31

Гороскоп на сьогодні 2 серпня 2022: Близнюкам - гроші, Левам - везіння, Скорпіонам - таємні бажанняВідео

08:24

Байден підтвердив ліквідацію лідера Аль-Каїди внаслідок операції ЦРУВідео

08:03

Що буде, якщо пити кефір на ніч: інформація, поради, рекомендаціїВідео

07:56

Десятки "двохсотих" і палаючий ЗРК "ТОР": авіація ЗСУ спалила окупантів на ХерсонщиніВідео

07:36

"Він бандерівець": на Миколаївщині окупанти вбили росіянина, його "здав" односелецьВідео

07:10

"Путін захопить усе": Трамп зробив цинічну заяву про війну в Україні

06:34

Росія відводить війська на Донбасі та ймовірно припиняє наступ на Слов'янськ - ISWВідео

06:30

Геній стратегії ПутінПогляд

06:03

"Путін спопелятиме їх": астролог розповів, по яких містах України РФ завдасть ядерного ударуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти