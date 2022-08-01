Окупанти вкрали відому баржу, яка доставляла кавуни з Херсона до Києва

Окупанти вкрали баржу в Херсоні / t.me/kherson_non_fake

Під час війни в Україні російські окупанти не гребують нічим - цього разу їм спало на думку вкрасти у Херсоні баржу, на якій щороку возили до столиці солодкі та соковиті кавуни. Зараз баржу переганяють у бік Антонівського мосту, пишуть у Telegram місцеві жителі.

"В акваторії Дніпра помічена діяльність російських військових. Вони викрали 2 судна на Нібулоні (суховантаж або баржа) і транспортують їх буксирами в напрямку Херсона", - йдеться в повідомленні

Також у коментарі до посту люди пишуть, що баржа, яку вкрали окупанти - та сама, на якій на початку серпня з Херсонської області відправляли кавуни до Києва.

Кому належить баржа

Відомо, що вкрадена ворогами баржа належить компанії Нібулон, засновника якої Олексія Вадатурського окупанти вбили зовсім нещодавно ракетами.

Відправка кавунів баржею з Херсонської області до Києва стала останніми роками добро традицією. І ця баржа стала негласним символом Херсона.

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Ситуація в Херсонській області

Армія України продовжує військову операцію в Херсонській області. Воїни 26 липня завдали артилерійські удари по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Естакада більше не придатна для експлуатації.

В оперативному командуванні Південь 30 липня повідомили, що ЗСУ вдарили і по Антонівському залізничному мосту. Шляхопровід також пошкоджений, комунікація по ньому неможлива.

У розвідці Великобританії відзначали, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку вже в самому розпалі. Працює артилерія українських військ, наносяться удари по стратегічно важливих об'єктах і ворожих позиціях. Згідно з даними фахівців, Херсон вже майже відрізаний від інших окупованих територій.

Журналісти CNN відзначили, що Росія, схоже, вирішила зосередитися на утриманні окупованого Херсона, який важливий для Москви з точки зору подачі води в захоплений Крим. Окупанти як і раніше контролюють великі території на північний схід від міста і можуть поповнювати свої сили на західному березі за допомогою понтонних переправ і поромів через Дніпро. Однак ЗСУ б'ють по стратегічній логістиці, командним пунктам і складам ворога. Українські війська мають намір переломити ситуацію, застосовуючи РСЗВ HIMARS.

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