РФ може повторити жорстокий сценарій Алеппо у Харкові: у РНБО розкрили загрози

В Алеппо авіація РФ, що підтримує сирійський уряд у громадянській війні, зруйнувала системи водопостачання, а також розбомбила лікарні та школи.

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РФ може повторити сценарій Алеппо у Харкові / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншоти: відео

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко наголосив, що Росія налаштована на довгу та виснажливу війну проти України. Кремль може повторити у Харкові жорстку стратегію, яку колись застосували проти сирійського Алеппо у 2016 році.

Він нагадав, що в Алеппо російська авіація, що підтримує сирійський уряд у громадянській війні, зруйнувала системи електро- та водопостачання, а також розбомбила лікарні та школи. Тоді населення Алеппо скоротилося до третини від довоєнного рівня до того, як режим Асада відбив місто в опозиційних сил, передає видання The Wall Street Journal.

"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", - заявив Литвиненко. відео дня

Що відомо про ситуацію в Алеппо

У 2012 році сирійська громадянська війна охопила Алеппо, колись жваве місто, яке стало одним із ключових полів битви. При цьому у 2016 році Росія втручається в конфлікт, надаючи рішучу підтримку режиму Башара Асада. Починаються інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де знаходять притулок опозиціонери та мирні жителі.

Хто такий Олександр Литвиненко Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.

Ситуація у Харкові: що відомо

Нагадаємо, що росіяни готують наступ ще на одному напрямку під Харковом. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків. РФ хоче закріпити та перетягнути українські сили на ширший фронт.

Стало відомо, що ЗСУ зможуть захистити Харків від російських бомб і ракет. Українські війська можуть використовувати західну зброю для завдання ударів по плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі РФ, повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

У Харкові ракета РФ влучила у житлову п'ятиповерхівку. Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Харкову вночі 31 травня зросла до 23-х осіб. Ще троє - загинули, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. РФ атакувала Харків ракетами типу С-300 і С-400.

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