Прямо в центрі Вовчанська: окупанти захопили лікарню - Bild

Окупаційні російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська, повідомляє Bild.
Видання зазначає, що напередодні ЗС РФ увійшли у північні райони міста в Харківській області та стали обходити його зі сходу. Сьогодні з'явилися кадри того, як російські бійці штурмують лікарню в центрі Вовчанська.
"Російські сили вторгнення захопили лікарню на південний захід від центру Вовчанська на тлі суперечливих повідомлень про те, чи був їхній наступ у місті зупинений українськими захисниками, чи ні", - коментує відео аналітик Bild Юліан Рьопке.відео дня
На записі видно, як один із російських солдатів падає з козирка над входом у будівлю. Як зазначає Bild, низка українських джерел вважає це доказом того, що росіяни перебувають під впливом психотропних речовин.
В той же час, за українськими даними, ця група ЗС РФ була відкинута, бої тривають.
Ви можете переглянути відео із Вовчанську:
Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
Наступ Росії на Харківському напрямку - що відомо?
Російські окупанти від початку нового наступу в Харківській області зазнали великих втрат серед особового складу та у військовій техніці.
Відомо, що у РФ є частковий успіх у Харківській області, однак Генштаб посилив українське військо підмогою.
До того ж, розпочавши наступ на Харківщині, Росія намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту, розповіли в британській розвідці.
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