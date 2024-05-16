Прямо в центрі Вовчанська: окупанти захопили лікарню - Bild

Напередодні ЗС РФ увійшли у північні райони міста в Харківській області та стали обходити його зі сходу, повідомляє видання.

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Окупанти прорвались до лікарні в центрі Вовчанська / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap.live

Окупаційні російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська, повідомляє Bild.

Видання зазначає, що напередодні ЗС РФ увійшли у північні райони міста в Харківській області та стали обходити його зі сходу. Сьогодні з'явилися кадри того, як російські бійці штурмують лікарню в центрі Вовчанська.

"Російські сили вторгнення захопили лікарню на південний захід від центру Вовчанська на тлі суперечливих повідомлень про те, чи був їхній наступ у місті зупинений українськими захисниками, чи ні", - коментує відео аналітик Bild Юліан Рьопке. відео дня

На записі видно, як один із російських солдатів падає з козирка над входом у будівлю. Як зазначає Bild, низка українських джерел вважає це доказом того, що росіяни перебувають під впливом психотропних речовин.

В той же час, за українськими даними, ця група ЗС РФ була відкинута, бої тривають.

Ви можете переглянути відео із Вовчанську:

Вовчанск, / скріншот з відео

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Наступ Росії на Харківському напрямку - що відомо?

Російські окупанти від початку нового наступу в Харківській області зазнали великих втрат серед особового складу та у військовій техніці.

Відомо, що у РФ є частковий успіх у Харківській області, однак Генштаб посилив українське військо підмогою.

До того ж, розпочавши наступ на Харківщині, Росія намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту, розповіли в британській розвідці.

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