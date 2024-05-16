ЗСУ зірвали плани РФ: в Генштабі розповіли про хід боїв на півночі Вовчанська

За даними Генштабу, російські окупанти не змогли закріпитись в межах міської забудови на півночі Вовчанська, ситуація на цьому напрямку під контролем ЗСУ.

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ЗСУ зірвали плани ворога закріпитись на півночі Вовчанська / Колаж Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід", deepstatemap

Ситуація на Харківському напрямку залишається динамічною та складною. Сили оборони України змогли зірвати плани РФ щодо просуванння в межах міста Вовчанськ на Харківщині. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що завдяки рішучим діям Сил оборони російські окупанти значно знизили свою активність.

"Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано",– йдеться в повідомленні. відео дня

Крім того, у зведенні повідомляється, що з початку доби 16 травна підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання на північній околиці міста Вовчанськ. Українські військові тривають російських окупантів під вогневим контролем.

"Дії тривають, ситуація контрольована", - резюмували у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ситуація у Вовчанську - що відомо про наступ РФ на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти силами піхотних підрозділів змогли зайти до міста Вовчанськ Харківської області. Ворог намагається закріпитись на півночі міста. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Українські військові зупинили наступ ворога та частково витіснили російських окупантів із Вовчанська на Харківщині. Про це йдеться у зведенні Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти намагалися здійснити бліцкриг у Харківській області. Однак ворог досі знищується українськими військовими в межах 3-6 кілометрів від кордону з Україною. Про те, чи вдалося РФ домогтися бажаного, розповів військовослужбовець ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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