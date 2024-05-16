ЗСУ зірвали плани РФ: в Генштабі розповіли про хід боїв на півночі Вовчанська

Ситуація на Харківському напрямку залишається динамічною та складною. Сили оборони України змогли зірвати плани РФ щодо просуванння в межах міста Вовчанськ на Харківщині. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
У Генштабі зазначили, що завдяки рішучим діям Сил оборони російські окупанти значно знизили свою активність.
"Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано",– йдеться в повідомленні.відео дня
Крім того, у зведенні повідомляється, що з початку доби 16 травна підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання на північній околиці міста Вовчанськ. Українські військові тривають російських окупантів під вогневим контролем.
"Дії тривають, ситуація контрольована", - резюмували у зведенні Генштабу ЗСУ.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатий, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Ситуація у Вовчанську - що відомо про наступ РФ на Харківщині
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти силами піхотних підрозділів змогли зайти до міста Вовчанськ Харківської області. Ворог намагається закріпитись на півночі міста. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
Українські військові зупинили наступ ворога та частково витіснили російських окупантів із Вовчанська на Харківщині. Про це йдеться у зведенні Генштаб ЗСУ.
Російські окупанти намагалися здійснити бліцкриг у Харківській області. Однак ворог досі знищується українськими військовими в межах 3-6 кілометрів від кордону з Україною. Про те, чи вдалося РФ домогтися бажаного, розповів військовослужбовець ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
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