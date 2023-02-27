РФ зібрала сотні одиниць ударної авіації і змінює тактику обстрілів: є ризик атаки з повітря – ГУР

Ударне авіаційне угруповання окупанти тримають приблизно за 200 кілометрів від кордону. Його можуть задіяти для штурму на низці напрямків.

РФ зібрала сотні одиниць ударної авіації і змінює тактику обстрілів/ УНІАН, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія накопичили велику кількість авіації за дві сотні кілометрів від українського кордону і готова при нагоді застосувати її для ударів.

Літаки можуть бути застосовані ворогом на тих напрямках, де окупантам вдасться здобути хоч якийсь успіх. Про це розповів представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі ТСН.ua.

"Йдеться не про накопичення на кордоні. Ворог накопичив ударне авіаційне угруповання, яке розташоване мінімум за 200 кілометрів від кордону. Це угруповання може бути задіяно для проведення штурмових дій на тих напрямках, де ворог буде мати якийсь успіх", – каже Черняк.

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Він наголосив, що Росія ніяких "цілей" так званої "спецоперації" не досягнула. Тому країна-агресорка може спробувати добитися хоч якихось тактичних успіхів на напрямках, де, як окупантам здається, буде легше це зробити. А потім наступ на цих напрямках загарбники можуть підкріплювати штурмовою авіацією.

Насамперед йдеться про донецький напрямок, зазначає представник ГУР Міноборони України.

"Щодо кількості – йдеться насправді про сотні одиниць. Але скільки з цих сотень працездатних? Вони також використовують авіацію радянських часів. Важко прогнозувати те, наскільки вона в працездатному, бойовому стані", – розповів Черняк.

При цьому в Повітряних силах ЗСУ неодноразово повідомляли, що російські загарбники не відправляють свою авіацію вглиб України, адже розуміють, що українська протиповітряна оборона може легко збити їхні літаки.

Росія змінила тактику ракетних обстрілів

У ГУР також повідомляють, що російські окупанти змінили тактику ракетних обстрілів через швидке закінчення запасу ракет. Згідно з даними відомства, у країни-агресорки залишилося менше, ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше запускаються під час обстрілів – "Калібр", Х-101, Х-555. А поповнювати запаси РФ не встигає, розповідає представник ГУР Андрій Черняк.

Є ще й старі ракети, проте вони або не долітають через несправності, або мають менший радіус, у якому їх можуть застосовувати.

"За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження", — пояснив представник ГУР МО України.

Небезпека ракетних ударів з боку Росії

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах – транспортній інфраструктурі та гідротехнічних спорудах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

Також раніше ексзаступник СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун говорив, що Росія готується до повітряної атаки на Україну. Окупанти одночасно можуть підняти в повітря близько 200 літаків різного типу.

Нагадаємо, у Повітряних силах Збройних сил України зазначали, що у Кремля є список цілей для атак в Україні, під загрозою низка об’єктів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що цей перелік об’єктів в РФ визначили ще на початку повномасштабної агресії проти України.

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