У Кремля є список цілей для атак в Україні: під загрозою низка об’єктів – Повітряні сили ЗСУ

Щоб відбити небезпечні ракетні атаки, Україні потрібно посилювати свою протиповітряну оборону. Захід розуміє це, тому й передає системи ППО.

У Кремля є список цілей для атак в Україні/ Міноборони РФ, Командування ЗСУ

У Кремля є цілий список об’єктів, які влада країни-агресорки РФ наказала окупантам атакувати ракетами в Україні.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Еспресо". Він зазначає, що цей перелік об’єктів в РФ визначили ще на початку повномасштабної агресії проти України.

"В агресора є список цілей – це критична інфраструктура, державні, урядові структури, паливно-енергетичний сектор, гідротехнічні споруди, електростанції та транспортна інфраструктура", – розповів речник.

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Він зазначає, що партнери нашої держави на Заході чудово розуміють, що нам для захисту від ракет потрібно посилення своєї протиповітряної оборони. Тому Україні передають системи ППО.

Ігнат наголосив, що чергова зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбулася 14 лютого, показала, що Україна отримає потужну зенітно-ракетну зброю. Таке озброєння зараз опановують українські військові. При цьому темпи освоєння пришвидшуються настільки, що можуть вийти за графіки, каже речник Повітряних сил ЗСУ.

Ракетні удари Росії по Україні

Нагадаємо, вночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Противник випустив 32 крилаті ракети повітряного і морського базування, 16 ракет були збиті силами ППО України.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що нинішня ситуація – це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті. На жаль, можуть бути нові удари російських терористів по енергосистемі нашої держави.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що російські окупаційні війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він закликав українців не панікувати і "спокійно ставитися" до планів російських загарбників до річниці вторгнення.

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