Загроза з повітря: РФ може підняти відразу до 200 літаків - генерал-майор

Експерт прогнозує, що в такому випадку мінімум 100 літаків будуть знищені.

РФ може підняти в повітря відразу 200 літаків / колаж фото Міноборони РФ, АрміяInfo

Росія готується до повітряної атаки на Україну. Окупанти одночасно можуть підняти в повітря близько 200 літаків різного типу. Про це заявив ексзаступник СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун, повідомляє ТСН.ua.

Однак він переконаний, що російську авіацію очікує "прикре самогубство", адже в України вже є потужна система ППО. Ягун вважає, що українські військовим знищать як мінімум половину цих літаків.

"Літаки і вертольоти бояться наближатися до зони бойових дій, а тим більше — входити в зону відповідальності наших ППО. Зона бойових дій настільки насичена переносними зенітно-ракетними комплексами, що як тільки починаються якісь нальоти - у нас відразу 1-2 літаки в день, 1-2 вертольоти", — заявив він.

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У разі втрати такої великої кількості літаків, їх буде неможливо відновити навіть в найближчі десятиліття.

Загроза масованої атаки росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у річницю масштабного вторгнення в Україну російські окупанти можуть завдати ракетний удар по Україні або посилити атаки на фронті. Він не виключив, що причиною цього може бути бажання окупантів показати "сакральність" дати 24 лютого.

Ігнат підкреслив, що російські загарбники намагаються деморалізувати українців, нагнітаючи ситуацію. "Всі говорять про сакральні дати – 23 лютого – їх день "захисника вітчизни", тобто дні радянської армії, що наближається. Наступний день – це річниця вторгнення на нашу землю. Можливо, хочуть до цієї дати постійно тримати нас у напрузі", - підкреслив він.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього. При цьому загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з відбивачами, щоб створити навантаження на українську протиповітряну оборону.

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