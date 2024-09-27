РФ збирає 'ударний кулак' і готує новий штурм: у ЗСУ назвали напрямок

Ворог збирає особовий склад штурмових груп, розповів Владислав Волошин.

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ЗСУ відбивають атаки РФ на півдні / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

У Запорізькій області росіяни почали перекидати на поле бою техніку, тому існує тенденція загострення ситуації на лінії бойового зіткнення, розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Владислав Волошин.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону за останній час, росіяни перекинули на Запорізький напрямок щонайменше 25 баггі, які можуть потенційно брати участь у штурмових діях.

Український офіцер каже, що спостерігається тенденція того, що саме на цій ділянці, на Запорізькому напрямку, найближчим часом може початися загострення.

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"За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного та отримав з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного військового округу РФ 25 легких автомобілів-баггі. Це говорить про те, що готуються штурмові дії", - зазначив він.

Водночас він звернув увагу на те, що у військ противника не фіксується снарядний голод, а кількість застосованих боєприпасів у Херсонській і Запорізькій областях, де діють бійці оперативного угруповання військ "Таврія", залишається на колишньому рівні - до двох тисяч снарядів на добу. Також окупанти не припиняють застосовувати сотні безпілотників і лише минулої доби запустили понад 350 FPV-дронів.

"Ситуація стабільна, але може ускладнитися в будь-який момент", - додав Волошин.

Що таке ОСУВ "Таврія" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" — об'єднання Сухопутних військ України. Створене під час повномасштабного російського вторгнення на територію України. Командує угрупуванням бригадний генерал Олександр Тарнавський. Бійці цього угрупування військ брали участь в контрнаступі української армії в 2022 році на півдні і в боях на Авдіївському напрямку.

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