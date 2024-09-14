Прилетіло по підприємству: внаслідок удару РФ на Запоріжжі є загиблі

Росіяни знову завдали удару по області, цього разу обстріляли Гуляйпільську громаду.

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РФ вдарила по сільгосппідприємству на Запоріжжі / pixabay, Міноборони РФ

Російські війська завдали удару по Гуляйпільській громаді Запорізької області, унаслідок чого є жертви, розповів голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Як написав він у Telegram, зафіксовано влучання по території сільгосппідприємства, унаслідок чого загинуло троє людей.

Голова Запорізької ОВА уточнив, що всі загиблі внаслідок удару РФ були співробітниками цього сільгосппідприємства.

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"Росіяни знову завдали удару по області. Цього разу обстріляли Гуляйпільську громаду. Влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств. Загинули три людини. Усі загиблі - співробітники цього підприємства", - написав Федоров.

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Удари РФ по Запорізькій області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала дронами Запоріжжя, в результаті є загиблі та поранені. Російські окупанти завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила ракетою по Запоріжжю: 8-річний хлопчик загинув, ще одна дитина в реанімації.

Як повідомлялося раніше, РФ завдала понад 400 ударів по Запорізькому району за добу. У результаті надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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