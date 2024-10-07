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РФ скинула на центр Херсона чотири КАБи: десятки постраждалих, серед них – діти

Олексій Тесля
7 жовтня 2024, 16:56
229
Постраждалих доставили в обласну дитячу лікарню з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
Херсон
Наслідки удару РФ по Херсону / Колаж: Главред, фото: Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official

Унаслідок ворожого авіаційного удару по Херсону в понеділок уранці, 7 жовтня, постраждали 20 осіб, серед них двоє дітей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На цей час відомо про 20 постраждалих. Серед постраждалих двоє дітей: дівчинка, 4 роки, і дворічний хлопчик. Їх зараз доправили в обласну дитячу лікарню з вибуховими травмами та осколковими пораненнями ніг. Зараз їхній стан стабільний", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Дивіться відео - наслідки удару РФ по центру Херсона:

Скріншот
/ Скриншот

Прокудін повідомив, що в медзакладі необхідну допомогу надають ще 17 людям.

"9 чоловікам і 8 жінкам та одній постраждалій літній жінці бригада екстреників надала допомогу на місці. Усі зараз у стабільному стані, отримані легкі та середньої тяжкості поранення", - зазначив Прокудін.

Хто такий Олександр Прокудін?

Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

Дивіться відео - РФ вдарила по Херсону:

Скріншот
/ Скріншот

Подробиці бомбового удару РФ

Як уточнили в ГУ Нацполіції в Херсонській області, близько 10:30 російські війська скинули на обласний центр 4 авіабомби. Дві з них вибухнули в мікрорайоні "Таврійський", ще дві - у прибережних кварталах Центрального району Херсона.

Унаслідок удару фактично знищено будівлю школи, пошкоджено дитячий садок і щонайменше 14 багатоповерхівок, а також п'ять автомобілів, розповіли правоохоронці.

Дивіться відео - наслідки удару РФ по центру Херсона:

Своєю чергою в ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій Херсонської області додали, що внаслідок влучання керованих авіабомб частково зруйновано будівлю навчального закладу, виникла пожежа. Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, в одній із квартир якого заблоковано двох людей.

Дивіться відео - РФ атакувала Херсон авіабомбами:

Скріншот
/ Скриншот

Пожежники, незважаючи на ризик повторних обстрілів і роботу ворожих розвідувальних дронів, загасили загоряння, а також деблокували людей із квартири.

  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official
  • Наслідки удару РФ по центру Херсона
    Наслідки удару РФ по центру Херсона t.me/s/roman_mrochko, Facebook/DSNSKHERSON, Facebook/khersonpolice.official

Ситуація на Херсонщині - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше було оголошено евакуацію 50 населених пунктів і частини Херсона. Російський терор посилюється, загарбники застосовують усю наявну зброю та активізували удари дронами. Тому влада на Херсонщині ухвалила важливе рішення.

Раніше в ТСУВ "Таврія" оцінили загрозу наступу РФ на Херсон. В ОСУВ "Таврія" зазначили, що Сили оборони продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині, незважаючи на спроби наступу військ РФ.

Як повідомлялося раніше, російським диверсійно-розвідувальним групам не вдається проникнути на правобережну частину Херсонщини, включно з Херсоном. Українські захисники знищують навіть ті штурмові групи, які намагаються висадитися.

РФ скинула на центр Херсона чотири КАБи: десятки постраждалих, серед них – діти
/ Інфографіка: Главред

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новини Херсона авіабомба вибух війна Росії та України
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