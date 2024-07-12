Потрапили просто "в яблучко": під Херсоном рибалки "дали ляща" російському дрону

У Херсонській області сталося неймовірне. Місцеві рибалки показали справжній майстер-клас, як збивати ворожі дрони одним кидком. Дивовижне відео вже розлетілося в Мережі.
Чоловіки плавали на човні та ловили рибу. Раптом до них підлетів російський дрон і почав за ними спостерігати. Херсонським рибалкам не сподобалося те, що ворог намагається завадити їм.
Один із чоловіків не розгубився. Він узяв до рук велику рибу і кинув нею просто в дрон. Дивно, але він справді влучив просто в ціль. На відео видно, як дрон почав хитатися, але, на жаль, до кінця збити його не вдалося. А самі рибалки попливли.
"У банки з огірками з'явився конкурент", - пишуть у Мережі.
Дивіться відео про те, як херсонські рибалки закидали російський дрон рибою:
Нагадаємо, росіяни скинули вибухівку з дрона на двох дітей у Херсоні. Поруч із дітьми було троє дорослих, вони самостійно звернулися по допомогу до лікарні. Унаслідок атаки поранено сестер 12-ти та 15-ти років. У молодшої дівчинки вибухова травма та осколкові поранення голови, тулуба, ніг і рук. У старшої сестри - вибухова і черепно-мозкова травми, контузія.
Також повідомлялося про те, що українські морські дрони могли збити гелікоптер РФ Ка-27. За словами капітана першого рангу у відставці Володимира Заблоцького, противник використовує такі гелікоптери для пошуку наших надводних безпілотних катерів. На думку експерта, при отриманні даних про те, що ворожий гелікоптер "вийшов на полювання", українські морські дрони можуть міняти порядок строю, висуваючи вперед дрон із засобами ППО.
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