Оголошена евакуація 50 населених пунктів і частини Херсона: у Херсонській ОВА зробили заяву

Російський терор посилюється, загарбники застосовують усю наявну зброю й активізували використання дронів. Тому влада на Херсонщині прийняла важливе рішення.

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Оголошена евакуація 50 населених пунктів і частини Херсона/ колаж: Главред; фото ілюстративні, на фото - евакуація мешканців Сумщини у серпні 2024 року: УНІАН, скрін

У Херсонській області розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення. До поточного списку додалися ще 50 населених пунктів.

Також буде здійснюватися евакуація з двох мікрорайонів Херсона – Гідропарк та Нафтогавань. Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що відповідне рішення було прийняте під час чергового засідання Ради оборони Херсонщини, яке відбулося у суботу, 10 серпня.

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Глава ОВА наголосив, що на такий крок доведеться піти через те, що російські окупанти ще більше почали бити по місцевому населенню з усіх видів зброї, зокрема, активізували удари дронами.

"Провів чергове засідання Ради оборони Херсонщини. Прийняли кілька важливих рішень. Одне з них стосується евакуації населення на деокупованій території Херсонської області. Російський терор посилюється. Окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти", – наголосив Прокудін.

Тому в ОВА спільно з начальником ГУ Нацполіції в Херсонській області Ігорем Королем ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення.

"Це – Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе, мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вул. Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків). Всього – 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро", – розповів голова ОВА.

Ситуація в Херсонській області – останні новини

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