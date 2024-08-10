Оголошена евакуація 50 населених пунктів і частини Херсона: у Херсонській ОВА зробили заяву

У Херсонській області розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення. До поточного списку додалися ще 50 населених пунктів.
Також буде здійснюватися евакуація з двох мікрорайонів Херсона – Гідропарк та Нафтогавань. Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що відповідне рішення було прийняте під час чергового засідання Ради оборони Херсонщини, яке відбулося у суботу, 10 серпня.
Глава ОВА наголосив, що на такий крок доведеться піти через те, що російські окупанти ще більше почали бити по місцевому населенню з усіх видів зброї, зокрема, активізували удари дронами.
"Провів чергове засідання Ради оборони Херсонщини. Прийняли кілька важливих рішень. Одне з них стосується евакуації населення на деокупованій території Херсонської області. Російський терор посилюється. Окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти", – наголосив Прокудін.
Тому в ОВА спільно з начальником ГУ Нацполіції в Херсонській області Ігорем Королем ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення.
"Це – Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе, мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вул. Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків). Всього – 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро", – розповів голова ОВА.
Ситуація в Херсонській області – останні новини
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