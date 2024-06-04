Росіяни 'залишаються на березі': Плетенчук зізнався, чи можуть ДРГ прорватися у Херсон

Російським ДРГ не вдається проникнути на правобережну частину Херсонщини, зокрема у Херсон. Українські захисники знищують навіть ті штурмові групи, які намагаються висадитися на острів Нестрига у дельті Дніпра. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.
"Це з області фантастики, тому що, намагаючись навіть проникнути малими групами на острів Нестрига, вони залишаються там на березі. На жаль, цензура не дозволяє показувати у соціальних мережах результати цих висадок… А проникнути на територію на правому березі… Вони можуть це показати тільки у своєму російському кіно", - зазначив він.
Плетенчук зазначив, що російські ДРГ можуть подолати хащі, які з’явилися на місці водосховища Каховської ГЕС, зруйнованої торік. Однак така можливість є незначною. За його словами, ЗСУ охороняють певний периметр цієї території і готові до будь-яких дій окупантів.
"Але там так само залишається водна перешкода, яка теж відповідним чином контролюється. Там працює наша повітряна розвідка, як і у росіян", - додав Плетенчук.
Що відомо про Дмитра Плетенчука?
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
Ситуація на Херсонщині - останні новини за темою
Нагадаємо, 3 червня російські ЗМІ почали ширити інформацію про те, що Київ нібито готує "провокації" у Херсоні. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін відреагував закликав жителів Херсона без гострої потреби не виходити на вулиці. Він зазначив, що саме окупанти є єдиною загрозою для містян.
Також 1 червня, на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області стався приліт. "Прилетіло" по місцю базування російських окупантів.
Як повідомляв Главред, підрозділи ЗСУ змогли розширити плацдарм під Кринками в Херсонській області, повідомив військовий аналітик Олександр Коваленко. Він зазначив, що окупантам не вдається вибити звідти українських бійців.
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