Росіяни 'залишаються на березі': Плетенчук зізнався, чи можуть ДРГ прорватися у Херсон

Окупанти можуть подолати хащі, які з’явилися на місці водосховища Каховської ГЕС, однак така можливість є незначною, заявив Дмитро Плетенчук.

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ЗСУ зривають плани ворога на правобережжі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Російським ДРГ не вдається проникнути на правобережну частину Херсонщини, зокрема у Херсон. Українські захисники знищують навіть ті штурмові групи, які намагаються висадитися на острів Нестрига у дельті Дніпра. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Це з області фантастики, тому що, намагаючись навіть проникнути малими групами на острів Нестрига, вони залишаються там на березі. На жаль, цензура не дозволяє показувати у соціальних мережах результати цих висадок… А проникнути на територію на правому березі… Вони можуть це показати тільки у своєму російському кіно", - зазначив він.

Плетенчук зазначив, що російські ДРГ можуть подолати хащі, які з’явилися на місці водосховища Каховської ГЕС, зруйнованої торік. Однак така можливість є незначною. За його словами, ЗСУ охороняють певний периметр цієї території і готові до будь-яких дій окупантів.

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"Але там так само залишається водна перешкода, яка теж відповідним чином контролюється. Там працює наша повітряна розвідка, як і у росіян", - додав Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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Нагадаємо, 3 червня російські ЗМІ почали ширити інформацію про те, що Київ нібито готує "провокації" у Херсоні. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін відреагував закликав жителів Херсона без гострої потреби не виходити на вулиці. Він зазначив, що саме окупанти є єдиною загрозою для містян.

Також 1 червня, на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області стався приліт. "Прилетіло" по місцю базування російських окупантів.

Як повідомляв Главред, підрозділи ЗСУ змогли розширити плацдарм під Кринками в Херсонській області, повідомив військовий аналітик Олександр Коваленко. Він зазначив, що окупантам не вдається вибити звідти українських бійців.

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