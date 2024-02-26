РФ розгорне мільйонну армію: майор ЗСУ назвав терміни ймовірного штурму ворога

Зараз угруповання росіян в Україні налічує майже півмільйона людей, нагадав Олексій Гетьман.

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/ Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Наступальні дії російських окупантів завершаться ближче до президентських виборів в РФ, або відразу після них, заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"До кінця березня вони точно закінчаться. Тому що противник, як і будь-яка інша армія, не може постійно наступати. Йому треба буде зупинитися і готуватися до майбутнього наступу", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим майор запасу ЗСУ вважає, що новий наступ РФ, швидше за все, буде влітку або навіть восени 2024 року, коли буде мобілізована ще одна армія окупантів.

"Зараз угруповання росіян в Україні налічує майже півмільйона осіб, і вони хочуть закликати приблизно ще таку ж кількість військових. Тоді у Росії буде майже мільйонне угруповання. Росіяни підлаштовуються під президентські вибори в Сполучених Штатах, і для них дуже принципово, хто буде перемагати – Трамп або Байден. Залежно від розвитку подій вони будуть планувати свої дії. Саме такими є їхні розрахунки", - не виключає він.

Водночас співрозмовник вважає, що в рамках наступальних дій, які росіяни проводять зараз на п'яти напрямках, вони намагатимуться просунутися настільки, наскільки це можливо.

"Нинішня ситуація на фронті дійсно дуже небезпечна. Нам не вистачає снарядів, військової техніки і людей, щоб стримувати таку величезну армію противника. Це професійна армія, яка сьогодні оснащена не гірше, ніж наша. Зі своїми танками, броньованими машинами та іншою військовою технікою. Ця техніка не краще західних зразків, але її дуже багато, тому у нас в цьому питанні приблизний паритет. У противника перевага в артилерійських снарядах і в повітрі. Ситуація для нас не критична, але вона дуже важка. Подивимося, як надалі розгортатимуться події", - додав Гетьман.

Дивіться відео - інтерв'ю Олексія Гетьмана Главреду:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. Частина сил противника змогла прорватися в Работіно, проте більшість була ліквідована захисниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ зірвали наступ РФ на Запорізькому напрямку. Війська агресора Росії 10 разів безуспішно атакували позиції сил оборони України в районі Работіно Запорізької області, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, війська РФ 18 лютого пішли в наступ на Запорізькому напрямку, але ЗСУ влаштували їм розгром. Окупанти застосували близько 30 одиниць військової техніки і піхоту, проте після удару армії України змушені були повернутися на колишні позиції.

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