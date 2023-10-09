РФ намагається уповільнити ЗСУ: що придумали окупанти, розповіли в ISW

Окупанти почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботино - Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.

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Російські війська мінують раніше очищені ділянки фронту в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти активізували роботи з замінування в районі Роботине - Вербове в Запорізькій області, щоб скувати Сили оборони України. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Як пишуть аналітики ISW з посиланням на російських військових блогерів, окупанти почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине - Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.

Відомий пов'язаний з Кремлем блогер стверджував, що російські війська посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону і розсіяти увагу українців.

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Представник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська намагалися зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і не дати їм перекинути резерви на запорізький напрямок.

Крім цього, українські війська продовжували контрнаступальні операції поблизу Бахмута й незначно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 жовтня, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на північ від Новопрокопівки (14 км на південь від Оріхове), а російський військовий стверджував, що українські сили також просунулися біля Копанів (10 км на південний захід від Оріхова).

Генштаб України повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на північний схід від Андріївки (7 км на південний захід від Бахмута), а російські джерела стверджували, що українські сили продовжували атакувати поблизу Андріївки та Курдюмівки (11 км на південний захід від Бахмута).

Російські та українські джерела також повідомили, що погіршення погодних умов впливає як на російські, так і на українські операції, зазначають аналітики.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України просунулися біля Андріївки Донецької області, а також - біля Роботиного і Вербового Запорізької області.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що у ЗСУ є потенціал для звільнення Бахмута й подальшого просування в бік Кліщіївки та Андріївки з метою остаточного перерізання комунікацій та логістичних шляхів ворога.

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