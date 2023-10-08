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РФ готує масовані удари: у ЗСУ назвали терміни та цілі ворожих атак

Олексій Тесля
8 жовтня 2023, 23:50 оновлено 8 жовтня, 23:50
Існує цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог захоче уразити, попередив Юрій Ігнат.
ЗРК Патріот, Гнат
Юрій Ігнат спрогнозував цілі ворожих ударів / Колаж: Главред, фото: defense.gov/John Hamilton, скріншот YouTube

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, по яких об'єктах російські окупанти можуть бити в зимовий період.

За його словами, сили ППО України взимку будуть посилювати ті ж напрямки, які і були в минулому році. Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об'єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора в цілому, а також на стратегічні об'єкти держави і об'єкти критичної інфраструктури", - пояснив представник ПС.

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Разом з тим він попередив про те, що існує цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог, можливо, захоче уразити.

"Так само вже варто вносити в об'єкти критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють", - нагадав український офіцер.

Він також пояснив, що Україні досі не вистачає систем захисту, тому доводиться брати на озброєння все те, чим можна уразити повітряні цілі.

Водночас Ігнат додав, що ППО ЗСУ намагатимуться максимально збивати все, чим б'є по Україні РФ.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що РФ накопичує ракети і може вдатися до енергетичного терору України. Агресор Росія все частіше використовує балістичні і надзвукові ракети проти України, крилаті стали використовувати менше, сказала Наталія Гуменюк.

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше закликав українців купувати генератори. За словами міністра, людям потрібні такі прилади, щоб підтримувати роботу автономних пристроїв, яким потрібна електроенергія. Україна постарається зробити все, щоб Генератори не стали в нагоді.

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війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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